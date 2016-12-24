Саранск примет финальные соревнования национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

10 сентября в Саранске в Доме Республики в присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой было подписано соглашение между Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и Правительством Мордовии о подготовке и проведении в 2022 году в Саранске финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Нацфинал ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

«В 2022 году мы проведем юбилейный, Х финал национального чемпионата. Мы ставим для себя цель не просто провести соревнования профмастерства, а дать импульс к профессиональному развитию как можно большего числа граждан нашей большой страны. Этого невозможно достичь без передачи опыта и знаний, носителями которых является экспертное сообщество. Именно поэтому впервые в истории нацфиналов в будущем году в рамках финала национального чемпионата будет проведен Форум экспертов. Эта площадка станет каналом передачи передовых практик от экспертного сообщества Ворлдскиллс к специалистам действующих производств, бизнес-компаний, авторам стартапов, работодателям, в результате чего эти практики получат «прописку» на конкретных территориях, станут работать на их развитие и благосостояние жителей. Это и станет главным наследием саранского чемпионата – максимальное приближение мировых стандартов профессионализма к человеку на его территории», – сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Впервые нацфинал будет сфокусирован на роли эксперта не только как носителя передовых практик, но и их проводника вовне. Конструируя новые практики подготовки профессионалов, участники Форума экспертов в своих регионах приобщат к ним новых людей. Так мы расширим возможности профессионального роста для все большего количества граждан. Тем самым результаты нацфинала послужат решению важнейшей стратегической задачи по повышению конкурентоспособности человека на рынке труда и в итоге - роста его дохода и уверенности в завтрашнем дне», – отметил генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

«Для нас большая честь стать площадкой проведения Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» и влиться в большую семью Ворлдскиллс Россия. Для начинающего специалиста – это прекрасная возможность приобрести опыт работы на современном оборудовании, с использованием лучших мировых практик. К тому же, это один из наиболее эффективных инструментов оценки и повышения квалификации рабочих кадров. Спасибо за такую мощную федеральную поддержку», - добавил Врио Главы Мордовии Артём Здунов.

Финал Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) пройдет по 50 компетенциям с использованием дистанционных технологий в гибридном формате. Выполнение заданий будет происходить на домашних площадках регионов – участников нацфинала с видеотрансляцией согласно специальным правилам по организации соревнований. Для мероприятий финала национального чемпионата будет задействован объект наследия чемпионата мира по футболу 2018 года – стадион «Мордовия Арена».