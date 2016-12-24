Мордовия получила новые школьные автобусы и машины скорой помощи

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10 сентября в рамках рабочей поездки в Мордовию заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и временно исполняющий обязанности Главы республики Артём Здунов приняли участие в торжественной церемонии передачи ключей от школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.
По решению Президента РФ Владимира Путина и Правительства России в регионы осуществляются регулярные поставки современного автотранспорта. В Мордовию поступило 54 транспортных единицы: 34 автобуса на базе ГАЗ и ПАЗ, а также 20 машин скорой помощи на базе УАЗ и ГАЗ. Школьные автобусы снабжены всем необходимым для безопасной перевозки детей. Реанимобили укомплектованы техникой для спасения людей: дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии.
Татьяна Голикова подчеркнула, что это большое событие для региона. «Новый транспорт повысит качество и доступность образования и медицинских услуг. Это большой подарок и для школьников, и для пациентов. Мы будем выводить на качественно новый уровень развитие образования и медицины», - отметила вице-премьер РФ.
Ключи от автотранспорта вручили директорам школ и главным врачам медицинских организаций.
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