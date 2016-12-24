Мордовия получила новые школьные автобусы и машины скорой помощи

Новости

10 сентября в рамках рабочей поездки в Мордовию заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и временно исполняющий обязанности Главы республики Артём Здунов приняли участие в торжественной церемонии передачи ключей от школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.

По решению Президента РФ Владимира Путина и Правительства России в регионы осуществляются регулярные поставки современного автотранспорта. В Мордовию поступило 54 транспортных единицы: 34 автобуса на базе ГАЗ и ПАЗ, а также 20 машин скорой помощи на базе УАЗ и ГАЗ. Школьные автобусы снабжены всем необходимым для безопасной перевозки детей. Реанимобили укомплектованы техникой для спасения людей: дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии.

Татьяна Голикова подчеркнула, что это большое событие для региона. «Новый транспорт повысит качество и доступность образования и медицинских услуг. Это большой подарок и для школьников, и для пациентов. Мы будем выводить на качественно новый уровень развитие образования и медицины», - отметила вице-премьер РФ.

Ключи от автотранспорта вручили директорам школ и главным врачам медицинских организаций.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Если женщина просит

Просьба капризной барышни подвела уроженцев Чеченской Республики под статью - они выслушали в Саранске приговор за грабеж

«Картина маслом»

В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей

Вклад в будущее

Нацпроект «Образование» дал Мордовии за последние два года более 2,3 млрд. рублей

Учебный год

Массовых торжественных линеек 1 сентября в школах Мордовии не будет

«Ускоряйтесь в эти дни!»

В Администрации Саранска держат на контроле подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону

1
Заказать рекламу
1
1
1