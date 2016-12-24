Пожар ликвидирован на всей территории мордовского заповедника

Как сообщает МЧС по РМ, 10 сентября 2021 года пожар на всей территории мордовского заповедника ликвидирован. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС республики прибыла на постоянное место дислокации.

На территории заповедника продолжится мониторинг пожарной обстановки и будет проводиться комплекс дополнительных мероприятий для предотвращения возникновения повторных очагов пожара.