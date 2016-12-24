Верховный суд Мордовии рассмотрит ходатайство по делу американского шпиона

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Верховный суд Мордовии 27 сентября будет рассматривать ходатайство по громкому делу международного масштаба - о выдворении осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана в США для отбытия наказания. Об этом журналистам российских СМИ сообщила его адвокат Ольга Карлова.
В настоящее время Пол Уилан находится в мордовской колонии в поселке Озерный. Сотрудники ФСБ задержали гражданина США, Великобритании и Канады в конце 2018 года в номере гостиницы «Метрополь» в Москве. В отношении него возбудили уголовное за шпионаж. Летом этого года Уилана суд признал виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Сам он все обвинения, разумеется, отвергал.
Американца отправили в мордовскую колонию, где содержатся иностранцы. Его адвокаты сразу же после вступления приговора в силу подали в суд ходатайство о выдворении подопечного в США. Суд в Москве решил, что этот вопрос должна рассматривать судебная инстанция того региона, где содержится осужденный.
«Верховный суд Мордовии назначил заседание по ходатайству о выдаче Уилана США на 27 сентября в 10:00»,— сказала адвокат Ольга Карлова корреспонденту ТАСС.
Сами защитники такое «прошение» объясняли тем, что в мордовской колонии американец «объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей». Также они упоминали, что там затруднено оказание ему медпомощи.
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