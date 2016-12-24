Жительница Мордовии позволила обокрасть себя «роботу»

«Космический аргонавт» украсит Рузаевку
Работу Дениса Гришенкова из Мордовии оценили на фестивале «ФормART» в Приволжском федеральном округе
Как сообщает МВД по РМ, 38-летняя жительница Ковылкинского района лишилась 138 тысяч рублей после разговора с роботом-помощником. Таким любопытным способом мошенники выманили у женщины всю нужную информацию о ее банковской карте.
В отделе полиции обманутая особа рассказала, что ей позвонил специалист из банка и предупредил о подозрительной активности по счету клиентки – неизвестные оформляют перевод ее денег на сторонних лиц. Чтобы наложить запрет на эти операции он предложил подтвердить личность держательницы счета – требовалось сообщить «роботу-помощнику» все учетные данные. Женщину тут же переключили на телеметрического «собеседника», который стал задавать вопросы, оставляя паузы для ответов.
«Железяке» жительница республики сообщила все как на духу – и данные банковской карты со всеми защитными кодами, и специальное контрольное слово и цифры из пришедшей СМС-ки. Одним словом, выдала электронному «пособнику» аферистов все интересующие данные. В итоге, с ее счета девятью платежами были списаны 138 тысяч 580 рублей.
Поделиться в соц. сетях:
Работу Дениса Гришенкова из Мордовии оценили на фестивале «ФормART» в Приволжском федеральном округе
С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
С какой именно - определит жребий
Массовых торжественных линеек 1 сентября в школах Мордовии не будет
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы
Нацпроект «Образование» дал Мордовии за последние два года более 2,3 млрд. рублей
В Темниковском районе Мордовии из-за лесных пожаров введен режим ЧС
Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова
МВД по РМ предупреждает жителей республики об опасных электронных посланиях
Мэр Саранска повторно встретился с жителями группы домов по проспекту 70 лет Октября