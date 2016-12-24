Жительница Мордовии позволила обокрасть себя «роботу»

Как сообщает МВД по РМ, 38-летняя жительница Ковылкинского района лишилась 138 тысяч рублей после разговора с роботом-помощником. Таким любопытным способом мошенники выманили у женщины всю нужную информацию о ее банковской карте.

В отделе полиции обманутая особа рассказала, что ей позвонил специалист из банка и предупредил о подозрительной активности по счету клиентки – неизвестные оформляют перевод ее денег на сторонних лиц. Чтобы наложить запрет на эти операции он предложил подтвердить личность держательницы счета – требовалось сообщить «роботу-помощнику» все учетные данные. Женщину тут же переключили на телеметрического «собеседника», который стал задавать вопросы, оставляя паузы для ответов.

«Железяке» жительница республики сообщила все как на духу – и данные банковской карты со всеми защитными кодами, и специальное контрольное слово и цифры из пришедшей СМС-ки. Одним словом, выдала электронному «пособнику» аферистов все интересующие данные. В итоге, с ее счета девятью платежами были списаны 138 тысяч 580 рублей.