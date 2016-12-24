Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»

1 сентября в Мордовии, как и во всей стране, стартовала инициатива Президента России Владимира Путина – всероссийская культурная программа «Пушкинская карта». В центре образования «Тавла» проект был презентован представителям сферы образования и культуры. Врио Главы Мордовии Артём Здунов рассказал о сути этой важнейшей социальной инициативы, которая станет драйвером развития учреждений культуры, подтолкнет их к поиску и внедрению новых форм работы.

Цель проекта - популяризировать среди молодежи великую культуру и искусство, богатые традиции нашей страны, заложить в подрастающем поколении уникальный культурный код нашего народа.

«Пушкинская карта» позволит молодым людям приобретать билеты в учреждения культуры за государственный счёт. Причем, в текущем году номинал карты составит 3000 рублей, а в 2022-2023 годах - по 5000 в год.

По словам Артёма Здунова, в Мордовии проживает более 64 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет, именно они - потенциальная аудитория проекта. Чтобы воспользоваться деньгами, молодым людям надо пройти простую регистрацию на сайте госуслуг, получить «пушкинскую» виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир», и – вперед, за новыми впечатлениями – в музеи, театры, филармонии, концертные залы и галереи.

«Отличный проект, отличная идея! – так оценил новую культурную инициативу руководитель Мордовии. – Я считаю, мы должны быть в первых рядах, будем пропагандировать и активно присоединяться к реализации этого проекта. Самое главное, что молодые люди сами будут голосовать своим решением, в какие учреждения культуры приходить. Поэтому предстоит серьезно пересмотреть афиши и репертуары, внедрять инструменты маркетинга, учиться интересно подавать все мероприятия и привлекать молодежь», - подчеркнул Артём Здунов.

Было отмечено, что главная задача – сделать мероприятия «Пушкинской карты» максимально доступными для целевой аудитории. Для этого будут организовываться гастрольные туры концертных и театральных организаций в муниципальные районы, коллективные поездки школьников и студентов из районов в Саранск.