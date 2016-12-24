В Инсарском районе ремонтируют культурные учреждения

Капитальный ремонт дома культуры Инсарского района запланирован на 2022 год по национальному проекту «Культура». Сейчас готовится соответствующая документация, согласно которой будет осуществлен ремонт кровли и фасада здания ДК, а также отделка внутренних помещений и другие необходимые работы.

В 2021 году сделан ремонт в структурном подразделении ДК – Русско-Паевском сельском Доме культуры в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Здесь отреставрированы зрительный и танцевальный залы, обновлены полы и стены, произведен монтаж подвесных потолков. В селе проживает более 350 человек, и все праздники и важные события проходят в Доме культуры.