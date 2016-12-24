В Инсарском районе ремонтируют культурные учреждения

Социум

Капитальный ремонт дома культуры Инсарского района запланирован на 2022 год по национальному проекту «Культура». Сейчас готовится соответствующая документация, согласно которой будет осуществлен ремонт кровли и фасада здания ДК, а также отделка внутренних помещений и другие необходимые работы.

В 2021 году сделан ремонт в структурном подразделении ДК – Русско-Паевском сельском Доме культуры в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Здесь отреставрированы зрительный и танцевальный залы, обновлены полы и стены, произведен монтаж подвесных потолков. В селе проживает более 350 человек, и все праздники и важные события проходят в Доме культуры.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Ускоряйтесь в эти дни!»

В Администрации Саранска держат на контроле подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону

Вектор взаимодействия

Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ

Если женщина просит

Просьба капризной барышни подвела уроженцев Чеченской Республики под статью - они выслушали в Саранске приговор за грабеж

Стволы из прошлого

Оперативники задержали в Саранске «оружейника», который давал вторую жизнь немецким пистолетам времен Второй мировой войны

1
Заказать рекламу
1
1
1