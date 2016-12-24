Кустовые розы из Мордовии

Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике

Компания «Мир цветов ТК» из Кадошкино получит беспроцентный займ от Фонда развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) на увеличение производственной площади тепличного комплекса по выращиванию роз. Сумма займа составит почти 250 млн рублей. По итогам реализации инвестпроекта объем выпускаемой продукции компании увеличится в 1,5 раза.

За счет средств МОНОГОРОДА.РФ будет приобретено оборудование для строительства теплиц и расширения площадей производства, что позволит увеличить объемы с 15,2 млн роз в год до 22,8 млн роз в год.

«Отличный проект получился у компании совместно с Фондом и Правительством региона. Теперь на предприятии будут выращивать почти 23 миллиона роз в год. Какой масштаб! А главное, что спрос на продукцию есть. Когда в ассортимент добавятся новые сорта кустовых роз, компания займет абсолютно свободную нишу на рынке, и расширит территорию своего присутствия», - прокомментировала подписание соглашения главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

В рамках проекта планируется высадить как культивируемые, так и новые сорта роз. Особое внимание будет уделено расширению сегмента кустовых роз, так как они пользуются большей популярностью у клиентов.

Общая стоимость инвестпроекта - более 860 млн рублей. На производстве будет создано дополнительно 40 новых рабочих мест.

«Компания сотрудничает с Фондом развития моногородов с 2019 года. За это время совместная работа принесла нам большие плоды. Уже построено 3 га новых теплиц, еще 3 га будут готовы в ближайшее время, объемы производства существенно возросли. Мы рады, что нам удалось найти такого надежного партнера в лице Фонда МОНОГОРОДА.РФ для развития своего бизнеса», - сообщил гендиректор компании «Мир цветов ТК» Александр Болдырев.

Отметим, в 2019 году Фонд уже выдавал компании займ в размере 249 млн рублей на реконструкцию тепличного комплекса. Тогда площади теплиц были увеличены с 3 га до 6 га, что позволило выращивать на 7 млн роз больше.