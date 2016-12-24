Победа в Коломне

«Вся республика не спала в дни моего выступления»
Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
Футболисты «Саранска» разгромили аутсайдера
Футбольный клуб «Саранск» продолжает громить своих соперников во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. Гостевой матч в подмосковной Коломне подопечные Ярослава Мочалова завершили с крупным результатом 1:4 в свою пользу.
«Коломна» - один из аутсайдеров турнира в 3-й группе. На балансе этого клуба всего 3 очка, да и те набраны техническим способом (в 1-ом туре «Металлург-Видное» явился на гостевой матч без врача, и тот поединок не состоялся). Перед игрой с «Саранском» в команде сменился главный тренер. Бразды правления принял Левани Гвазава, и в составе появились сразу несколько новичков, включая вратаря. Но и такой кардинальный шаг не помог коломенцам обрести себя.
Едва начался матч, как в ворота «Коломны» посыпался град голов. После первого тайма на табло стадиона «Труд» горели унизительные 0:4. Белый флаг хозяева вынуждены были выбрасывать после точных ударов Александра Ермакова (на 11-й и 16-й минутах), Ильи Кузьмичева (на 23-й) и Ивана Хлебородова (на 36-й).
В самом начале второго тайма все тот же Хлебородов мог забивать пятый гол, но не реализовал одиннадцатиметровый штрафной удар. «Коломну» выручил 18-летний голкипер Григорий Андриенко. В свою очередь, когда на 56-й минуте шанс забить с пенальти был предоставлен «Коломне», она его не упустила. Сфолил Аркадий Симанов, а наказание привел в исполнение Ираклий Логуа, прежде выступавший за «Факел», «Сибирь» и армавирское «Торпедо» в первом дивизионе ФНЛ.
После этого игра относительно успокоилась. Амбициозные гости создали немало голевых моментов, но увеличить преимущество постоянно что-то мешало. В итог счет так и остался 1:4. Ближайшим соперником «Саранска» станет московская «Родина», занимающая 1-е место в таблице. При этом потенциальным лидером, по потерянным очкам, является главная команда Мордовии. 4 сентября интригующий матч примет «Мордовия Арена» (начало в 18:00).
Евгений Сулейманов
Поделиться в соц. сетях:
Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
В Саранске открылся первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания
Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова
С какой именно - определит жребий
Мошенник обманул 19 человек на 1,5 миллиона рублей
Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021
«Сексуальное рандеву» молодому парню устраивали мошенники
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы
Организовать его планируется на базе бывшего профилактория
В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования