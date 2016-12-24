Победа в Коломне

Футболисты «Саранска» разгромили аутсайдера

Футбольный клуб «Саранск» продолжает громить своих соперников во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. Гостевой матч в подмосковной Коломне подопечные Ярослава Мочалова завершили с крупным результатом 1:4 в свою пользу.

«Коломна» - один из аутсайдеров турнира в 3-й группе. На балансе этого клуба всего 3 очка, да и те набраны техническим способом (в 1-ом туре «Металлург-Видное» явился на гостевой матч без врача, и тот поединок не состоялся). Перед игрой с «Саранском» в команде сменился главный тренер. Бразды правления принял Левани Гвазава, и в составе появились сразу несколько новичков, включая вратаря. Но и такой кардинальный шаг не помог коломенцам обрести себя.

Едва начался матч, как в ворота «Коломны» посыпался град голов. После первого тайма на табло стадиона «Труд» горели унизительные 0:4. Белый флаг хозяева вынуждены были выбрасывать после точных ударов Александра Ермакова (на 11-й и 16-й минутах), Ильи Кузьмичева (на 23-й) и Ивана Хлебородова (на 36-й).

В самом начале второго тайма все тот же Хлебородов мог забивать пятый гол, но не реализовал одиннадцатиметровый штрафной удар. «Коломну» выручил 18-летний голкипер Григорий Андриенко. В свою очередь, когда на 56-й минуте шанс забить с пенальти был предоставлен «Коломне», она его не упустила. Сфолил Аркадий Симанов, а наказание привел в исполнение Ираклий Логуа, прежде выступавший за «Факел», «Сибирь» и армавирское «Торпедо» в первом дивизионе ФНЛ.

После этого игра относительно успокоилась. Амбициозные гости создали немало голевых моментов, но увеличить преимущество постоянно что-то мешало. В итог счет так и остался 1:4. Ближайшим соперником «Саранска» станет московская «Родина», занимающая 1-е место в таблице. При этом потенциальным лидером, по потерянным очкам, является главная команда Мордовии. 4 сентября интригующий матч примет «Мордовия Арена» (начало в 18:00).

Евгений Сулейманов