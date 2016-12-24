Массовых торжественных линеек 1 сентября в школах Мордовии не будет

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 27 августа принял участие в общереспубликанском родительском собрании, которое состоялось на базе Краснослободской школы №1. Собрание было организовано в формате онлайн-трансляции, к участникам в студии могли подключаться все районы республики и городского округа Саранск.

Разговор получился содержательным, Врио Главы Мордовии и представители Минобразования, Минздрава и Роспотребнадзора ответили на волнующие родителей вопросы, касающиеся начала учебного года и организации образовательного процесса.

Учебный год начнется в очном режиме, но с соблюдением санитарных норм и правил, рекомендованных в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции. «Все требования Роспотребнадзора должны соблюдаться неукоснительно», - подчеркнул Врио Главы Мордовии.

Массовых торжественных линеек не будет. Линейки рекомендовано провести для учеников 1-х, 11-х классов и для обучающихся малокомплектных сельских школ. В 9 классах линейки допускается провести при условии одного класса в городских школах и в малокомплектных школах, а также с учетом конкретной эпидемиологической ситуации, складывающейся в муниципальном образовании.

Линейки пройдут на открытом воздухе по отдельному графику по классам или параллелям. Для других классов мероприятия пройдут в классных кабинетах в форме классных часов.

С сентября в школах республики будет организована работа групп продленного дня, также при четком соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Горячее питание будет организовано для всех обучающихся с 1 по 11 класс по утвержденному графику посещения столовой. Школьники с 1 по 4 классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Также бесплатное питание за счет средств республиканского и местных бюджетов получат обучающиеся из малоимущих семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

«Вопрос родительского контроля за организацией питания в школах мы подробно обсуждали на Первом всероссийском родительском Форуме, который состоялся в Саранске 19-20 августа, - напомнил Артём Здунов. - Сегодня у нас в каждой школе работают комиссии по горячему питанию, куда входят активисты родительского сообщества. Просим вас, родителей, продолжить объективный контроль за организацией горячего питания детей в школах. Единые рекомендации к школьному питанию, которые мы представили на заседании Госсовета по образованию, должны быть направлены в группы родительского контроля».

Как пояснила и.о. министра образования Мордовии Елена Солдатова, по всем вопросам горячего питания можно обратиться на республиканскую горячую линию по телефону -39-18-42. Работает она в ежедневном режиме с 9.00 до 18.00.

Ещё один вопрос, который интересует родителей, - вакцинация школьников от коронавируса. Как сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Михаил Чумаков, иммунизация детей и подростков должна начаться после 25 сентября, когда в гражданский оборот поступит вакцина, разработанная для этой возрастной категории.

От родителей поступило и много конкретных вопросов, Врио Главы Мордовии ответил и на них. В частности, Артём Здунов сообщил, что сейчас отрабатывается вопрос по строительству школы на 800 мест в юго-западной части города. «Я отдельно обсуждал его на встрече с министром просвещения РФ, сейчас готовится ПСД, соответствующие поручения даны Правительству республики», - сказал Артём Алексеевич.

Многодетный отец из села Белозерье Ромодановского района поблагодарил руководителя республики за новый детский сад. Но есть необходимость в новом школьном здании - сейчас дети учатся в 2 смены. Руководитель республики сообщил, что такое решение принято - новая школа на 165 мест должна быть построена в Белозерье в 2023 году.

Было отмечено, что в целом за 2019-2021 годы в рамках реализации нацпроекта «Образование» в Республике Мордовия произошли большие инфраструктурные изменения образовательной сферы: построено 3 школы, 12 детских садов, открыт детский технопарк «Кванториум», организована работа двух мобильных технопарков, созданы 99 центров «Точка Роста». Эта работа, как подчеркнул Артём Здунов, продолжится.

В 2021 году в Саранске откроется Центр цифрового образования «IT-куб». В школе № 17 откроется детский технопарк «Кванториум». Такой же технопарк в 2022 году откроется в школе № 33. В 2024 году ещё 3 детских технопарка проявятся в школах города. Будут построены 3 детских сада: 2 - в Саранске и 1 детский сад - в Зубово-Полянском районе.

В 2022 году откроется новая школа на 1450 мест по ул.Тавлинская Набережная.

Не обошли вниманием и вопрос обеспечения безопасности детей – один из приоритетных на сегодняшний день. Сейчас 80% школ республики оснащены системами видеонаблюдения и охранного телевидения, в Саранске – это 100% школ. Ведется работа по дальнейшему оснащению школ видеооборудованием.

В ближайшее время все школы, техникумы и детские сады получат стационарные рамки-металлоискатели, на эти цели выделено 46 млн. рублей.

Также Врио Главы Мордовии предложил Минобразования и родительской общественности рассмотреть возможность открытия в школах классов духовного просвещения - как православных, так и мусульманских.