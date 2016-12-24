В Мордовии от коронавируса привились 292 тысячи человек

27 августа врио Главы РМ Артём Здунов в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока нет. Статистика новых случаев держится на отметке в 70 человек ежедневно. Главная задача сейчас – максимально ответственно работать над прививочной кампанией.



«Это задача каждого члена оперативного штаба – проявить максимум ответственности. Резервы есть. Мы должны обеспечить бесперебойное вакцинирование для всех, кто выразил желание. Кроме того, скоро начнут прибывать студенты. Также прошу обеспечить полное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований во время проведения линеек», - сказал Артём Здунов.



И.о. вице-премьера РМ Галина Лотванова доложила, что особую тревогу вызывает Чамзинский район – там третью неделю идет рост заболеваемости, в том числе пневмонией. Превышение среднереспубликанских показателей в 2,5 раза. В целом по региону большая заболеваемость у пожилых. Более 40% новых случаев - в возрасте 60+. В стационарах республики находятся 1248 человек, 19,6% - свободный коечный фонд.



«Всего в регион поступило 378,3 тыс. доз вакцины. Вчера поступила большая партия: 4,2 тыс. «Спутника V» и 20,4 тыс. «Спутника Лайт». Привито 292 тысячи человек. Есть все возможности, чтобы активно прививаться», - подчеркнула Галина Лотванова.



О прививочной кампании, но уже против гриппа, рассказал и.о. министра здравоохранения РМ Олег Маркин. Она стартует в понедельник, 30 августа. В прошлом году вакцинировали 526 тысяч человек – это 66,7% от всего населения. Как результат, впервые за долгое время ни одного случая гриппа зафиксировано не было. И.о. министра напомнил, что наложение гриппа и коронавируса может привести к самым тяжелым последствиям. А резкий скачок заболеваемости поставит врачей в тяжелейшее положение.