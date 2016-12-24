26-летний житель Саранска разбогател на чужих айфонах

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«Сексуальное рандеву» молодому парню устраивали мошенники
Любопытную и весьма «многолюдную» махинацию провернул 26-летний житель Саранска. Он брал у знакомых в аренду новую дорогую электронику и золотые украшения, обещал платить хорошие деньги за временное пользование, а сам все продавал на сторону. Сейчас известно, что от афер молодого человека пострадали 19 жителей Мордовии, потерявших в общей сложности полтора миллиона рублей.
Действовал предприимчивый юноша по одной схеме - просил знакомых купить для него смартфоны новых моделей (iPhone, Samsung Galaxy), смарт-часы, наушники и золотые украшения. И передать ему попользоваться на время. Естественно, он обещал позже вернуть все в целости и сохранности, а за аренду техники и украшений заплатить большие «проценты».
Смартфоны и драгоценности потерпевшие приобретали чаще всего в кредит. Ну что тут такого? – дал на время, а потом получил обратно с хорошим «наваром». Только в действительности все обернулось и потерей гаджетов, и разочарованием от несбывшихся ожиданий заработать деньги на пустом месте. Арендатор просто продавал смартфоны, аксессуары и золото и тратил полученные деньги на себя любимого. Не дождавшись получения процентов и возврата имущества, местные жители стали обращаться в полицию.
Сейчас общий ущерб от действий мошенника оценивается в сумму более полутора миллионов рублей. Но реальный масштаб оболванивания выяснится после принятия заявления от всех потерпевших. МВД по Республике Мордовия обращается к местным жителям: если вы пострадали от преступных действий указанного гражданина, просьба сообщить в правоохранительные органы.
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«Сексуальное рандеву» молодому парню устраивали мошенники
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