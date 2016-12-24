Свежий взгляд

Саранский транспорт и железнодорожный вокзал стали объектом внимания участников «Сообщества» в нулевой день форума

Проверка работы городского транспорта и объектов транспортной инфраструктуры Саранска состоялась в рамках нулевого дня форума «Сообщество», который проходит в столице Мордовии 24 и 25 августа. Представители общественных организаций и профильных ведомств побывали на вокзале «Саранск-1» и автовокзале, а также проехали на двух городских автобусах вместе с другими пассажирами.

Внимание общественников к транспортной теме особенно актуально в контексте недавнего поручения Президента России Владимира Путина начать с 1 января 2022 года реализацию единой комплексной программы, направленной на развитие пассажирского транспорта общего пользования во всех субъектах РФ. Ранее Минтранс предлагал включить в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мероприятия по обновлению парка автобусов, троллейбусов, трамваев и пригородных поездов в рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

Делегацию возглавляли председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов и член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Маршрут составлялся на основе мониторинга проблемных моментов, на которые чаще всего жалуются в социальных сетях и в своих обращениях жители Саранска.

Общественная проверка состояния транспортной инфраструктуры началась с железнодорожного вокзала «Саранск-1». Построенное в 2009 году здание было модернизировано в рамках подготовки железнодорожной инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу. Эксперты оценили, что вокзальный комплекс, благоустроенный и красивый, оснащен пандусами и подъемниками для перемещения малоподвижных людей.

Многих, правда, смутила табличка с предупреждением о том, что лифт, который позволяет пассажирам подняться на пешеходный мост, открывается за 20 минут до отправления поезда. Во-первых, непонятно, почему в остальное время он закрыт и открывается так ненадолго: люди с ограниченными возможностями здоровья могут просто не успеть воспользоваться лифтом и опоздать на поезд, подчеркнул Андрей Максимов. Во-вторых, на табличке не используется шрифт Брайля, поэтому неясно, по словам Ильи Зотова, «как же слабовидящий человек поймет, что лифт откроется именно за 20 минут до».

«Сегодня мы увидели неготовность вокзала к обслуживанию слабовидящих людей. Конечно, нужно ставить себя на их место, пытаться пройти их маршрут, подключать к работе активные общественные организации. Это не будет стоить для структур «Российских железных дорог» колоссальных денег, все это можно сделать на основе партнерства», — отметил глава Общероссийского объединения пассажиров. Илья Зотов упомянул и картонные фигуры проводниц, стоявшие в зале ожидания в качестве указателей: они не отмечены тактильной плиткой, слабовидящий человек может врезаться в них и получить повреждения.

Эксперты воспользовались парой городских автобусов как обычные пассажиры, проехав несколько остановок сперва по «социальному» маршруту №16, который появился в Саранске 27 июля, а затем по маршруту №20. Они отметили, что в общественном транспорте не хватает посадочных мест «даже не в часы пик» и не всегда работает система кондиционирования. Кроме того, от жителей Саранска поступали жалобы на водителей автобусов, проезжающих с полупустым салоном мимо остановок с людьми.

«Есть вопросы к соблюдению скоростного режима. Мы зафиксировали, что автобусы разгоняются до 72 км/ч. Понятно, что на городских дорогах автобус должен выдерживать 60 км/ч и обеспечивать плавность движения. В этом смысле есть к чему стремиться. Но есть и достижения, которым мы радуемся. Достаточно ритмично работает кондуктор, нет проблем с электронной оплатой проезда. Это нас очень порадовало, потому что не так много городов масштаба Саранска, в которых эта система работает без сбоев», — сказал Андрей Максимов. Член Общественной палаты РФ добавил, что на остановках стоило бы установить электронные указатели с информацией о движении общественного транспорта.

В поездке по городу принимали участие начальник транспортного управления Саранска Игорь Белорунов и исполняющий обязанности начальника отдела по транспорту министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия Иван Мизюрькин. Саранские чиновники реагируют на сигналы от общественников и активно с ними взаимодействуют. Так, активисты Общероссийского народного фронта регулярно проводят свой мониторинг транспортной инфраструктуры, направляя замечания и предложения органам исполнительной власти для улучшения ситуации, рассказала руководитель исполкома ОНФ по Республике Мордовия Наталья Сайгачева.

«Часто в наших мониторингах принимают участие люди с ограниченными возможностями, включая малоподвижных граждан с инвалидными колясками. Последний раз мы проводили мониторинг два года назад, до пандемии как раз успели. Хочу отметить, что все работники муниципального транспорта быстро реагировали на людей с ограниченными возможностями здоровья и оказывали им помощь. Любой общественник хочет, чтобы его пожелания были услышаны. И очень радует, что сегодня те замечания, которые были сделаны федеральными экспертами, сразу же были приняты в работу», — сказала Наталья Сайгачева.

Последним пунктом программы стал автовокзал Саранска, где члены комиссии непосредственно столкнулись с жалобами представителей общественности. Обе, правда, не относились к организации работы междугороднего транспорта. Одна жалоба касалась отсутствия таблички, запрещающей курение: местного жителя возмутило, что его оштрафовали за нарушение, о котором он якобы не мог узнать. Другая была связана с тем, что для посещения туалета на автовокзале необходимо заплатить 10 рублей или показать купленный билет на автобус. К работе самого автовокзала у участников общественного рейда вопросов не возникло.