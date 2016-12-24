Новое расписание

С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов

Назначаются пригородные поезда:

-№6169/6170 Ночка (отпр.04.52) – Саранск (приб.07.34) по выходным и праздничным дням;

-№6169/6170 Воеводское (отпр.05.53) – Саранск (приб.07.34) по рабочим дням;

-№6151 Рузаевка (отпр.11.42) – Зубова Поляна (приб.14.26) – по воскресеньям;

-№6152 Зубова Поляна (отпр.15.35) – Саранск (приб.19.17) – по воскресеньям.

-№6162 Рузаевка (отпр.17.30) – Саранск (приб.18.12) – ежедневно;

-№6167/6168 Саранск (отпр.17.30) – Ночка (приб.20.12) – по выходным и праздничным дням;

-№6167/6168 Саранск (отпр.17.30) – Воеводское (приб.19.16) – по рабочим дням.

Изменяется маршрут следования пригородных поездов:

-№6156 Зубова Поляна (отпр.04.21) – Саранск (приб.07.56) – ежедневно;

-№6165 Красный Узел (отпр.06.02) – Рузаевка (приб.07.29) – ежедневно;

-№6166 Рузаевка (отпр.16.44) - Красный Узел (приб.18.15) – ежедневно;

-№6155 Саранск (отпр.18.35) – Зубова Поляна (приб.22.07) – ежедневно.

Отменяются пригородные поезда:

-№6170 Рузаевка (отпр.07.17) – Ночка (приб.09.00) – по выходным и праздничным дням;

-№6170 Рузаевка (отпр.07.17) – Воеводское (приб.08.04) - по рабочим дням;

-№6169 Ночка (отпр.16.44) – Рузаевка (приб.18.33) - по выходным и праздничным дням;

-№6169 Воеводское (отпр.17.48) – Рузаевка (приб.18.33) - по рабочим дням.

Сохраняется маршрут следования пригородных поездов:

-№6036 Рузаевка (отпр.08.54) – Ужовка (приб.12.10) – по выходным и праздничным дням;

-№6035 Ужовка (отпр.15.19) – Рузаевка (приб.18.26) – по выходным и праздничным дням.



