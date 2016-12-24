Артём Здунов в Москве встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 3 августа в Москве встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Обсуждались вопросы развития системы образования в республике.

Одной из тем рабочей встречи стало совершенствование системы школьного питания. Напомним, в настоящее время вопросы обеспечения безопасности и качества питания в школах, развития инфраструктуры питания и современных форм его организации отрабатываются в рамках деятельности рабочей группы Госcовета РФ, которую возглавляет Врио Главы Мордовии Артём Здунов. Проведенный мониторинг в регионах страны показал, что одной из важных задач в этой сфере является вовлечение родителей в контроль за качеством школьного питания.

«Для решения этой задачи необходимо создание открытой и объективной площадки для обмена региональными практиками по организации родительского контроля. В этой связи просим поддержать инициативу Республики Мордовия о проведении 19 – 20 августа 2021 года в регионе первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания», - обратился руководитель республики к министру просвещения.

Еще одной темой рабочей встречи стало строительство и капитальный ремонт объектов образования – школ и детских садов. В частности, Врио Главы Мордовии в беседе с министром отметил необходимость строительства двух школ в Саранске – на 600 мест в районе торгового центра «Леруа Мерлен» и на 800 мест в районе улицы Щорса.

Также на встрече была одобрена инициатива Мордовии по проведению в Саранске в 2022 году Международной европейской астрономической олимпиады.