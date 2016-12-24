Работникам ООО «Лисма» частично выплачена заработная плата

Репортер

Как сообщает прокуратура республики, в результате принятых надзорным ведомством мер, работникам ООО «Лисма» частично выплачена заработная плата.

После проведенной 21 июля первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым рабочей встречи с генеральным директором ООО «Аврора капитал» Тимуром Шариповым заработная плата за май 2021 года работникам ООО «ССЗ «Лисма» и ООО «ТЗК «Лисма» в общей сумме более 8 миллионов рублей выплачена в полном объеме.

Полное погашение задолженности в указанных организациях остается на личном контроле прокурора республики Василия Щербакова.

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