Артём Здунов поручил разработать региональные меры поддержки для сельских врачей и учителей

26 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам реализации программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». По итогам встречи дан ряд поручений по стимулированию молодых специалистов к работе на селе.

Врио Главы РМ напомнил, что Президент страны Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу повышения качества образования и медицинских услуг в сельской местности. Артем Здунов подчеркнул: кроме выплат, так называемых подъемных, необходимо разработать комплексные меры по улучшению условий жизни и карьерного роста учителей и врачей. «Человек должен быть уверен в своей жизни, если он принимает решение жить и работать на селе. Это касается и врачей, и учителей. У них должна быть возможность обучения и повышения квалификации. Они должны быть приоритетными участниками государственных программ. Это вопрос не только денежного стимулирования, но и мотивации. Мы должны обеспечить молодым специалистам на селе все необходимые условия», - сказал руководитель республики.

За период действия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2012 по 2020 годы на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, малые города приехали 345 медицинских работников. Суммы единовременной компенсационной выплаты в 2020 году составили: 1,5 млн. рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, прибывших на работу в сельские населенные пункты, расположенные на удаленных территориях; 1 млн. рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров, прибывших на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа либо города с населением до 50 тыс. человек.

По программе «Земский учитель» предоставляется единовременная выплата 1 млн. рублей. В 2020 году преподавать в сельские школы приехали 4 человека, в текущем году планируется отправить на село еще 4 учителей.

Министерство образования и Минздрав РМ регулярно проводят опросы в среде выпускников профильных факультетов о необходимой поддержке при переезде на работу в сельскую местность. Подавляющее большинство студентов на первое место ставят обеспеченность муниципальным жильем с возможностью его приватизации в будущем. Второй пункт – предоставление служебного транспорта. На третьем месте по опросам – возможность карьерного роста.

Артём Здунов поручил Правительству РМ совместно с муниципалитетами в 10-дневный срок разработать региональные меры поддержки для сельских врачей и учителей.