За сутки в Мордовии выявлено 69 новых случаев коронавируса

Смерть на трассе
В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы
По данным регионального оперативного штаба на 26 июля, за сутки в Мордовии выявлено 69 случаев коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением
В федеральной статистике зафиксировано 2 новых летальных случая по республике. Скончался мужчина 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония. Скончался мужчина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 23520 случаев коронавируса.
20811 человек выздоровели. 393 человек умер от коронавируса как основной причины.
Как следует из информации на 26 июля, из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1259 человек находятся в Мордовии на стационарном лечении;
1850 человек под наблюдением дома.
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В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы
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