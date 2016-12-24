За сутки в Мордовии выявлено 69 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба на 26 июля, за сутки в Мордовии выявлено 69 случаев коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением

В федеральной статистике зафиксировано 2 новых летальных случая по республике. Скончался мужчина 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония. Скончался мужчина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 23520 случаев коронавируса.

20811 человек выздоровели. 393 человек умер от коронавируса как основной причины.

Как следует из информации на 26 июля, из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1259 человек находятся в Мордовии на стационарном лечении;

1850 человек под наблюдением дома.