В Мордовии определили виновника ДТП, унесшего жизнь трех человек

Госавтоинспекция Мордовии сообщила предварительные данные о виновнике ДТП в Ковылкинском районе, унесшим жизнь трех человек. По информации ведомства, 26-летний молодой человек, управляя автомобилем «Пежо 207», не обеспечил безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот», который после столкновения съехал в правый по ходу своего движения придорожный кювет и опрокинулся. Автомашина «Пежо 207» продолжила движение и совершила лобовое столкновение с автомобилем «Ауди - 80», который двигался со встречного направления сзади автомашины «УАЗ Патриот». В результате ДТП 47-летний водитель и 47-летняя пассажир автомашины «Ауди - 80» и 53-летняя пассажир «Пежо 207» скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, назначены экспертизы. 15-летний и 25-летний пассажиры «Ауди - 80», а также водитель «Пежо 207» с различными травмами госпитализированы в реанимационное отделение «Ковылкинская РБ». Водитель «УАЗ Патриот» трезв.