Смерть на трассе

Репортер

В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы

Как сообщает Госавтоинспекция Мордовии, 25 июля в 14 часов 30 минут на 59 км автодороги Рузаевка-Ковылкино-Торбеево произошло столкновение автомашин «Пежо 207» и «Ауди 80». По предварительным данным в результате ДТП  погибли три человека 1973, 1974 и 1968 годов рождения и четверо получили травмы различной степени тяжести, среди них один несовершеннолетний. Ещё один автомобиль, пытаясь уйти от столкновения, совершил съезд в кювет. По факту данного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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