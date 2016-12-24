Прокатился на Yamaha до приговора

Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно

Пролетарский районный суд Саранска вынес приговор по уголовному делу 51-летнего руководителя спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталия Боярова. Они был уличенного в мае прошлого года в хищении казенных денег.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, директор спортивной школы положил себе в карман 273 тысячи рублей, принадлежащие Министерству спорта, молодежной политики и туризма РМ. Чтобы замаскировать хищение денег Виталий Бояров выстроил многоходовую комбинацию, в которой были задействованы знакомые предприниматели и сторонние продавцы, фиктивные договоры о покупке мотто-техники и липовое списание запчастей. В конечном итоге у Боярова в личном распоряжении оказался мотоцикл марки «Yamaha YZ250F», приобретенный за бюджетные деньги. Покатавшись на резвой «игрушке» несколько месяцев, директор спортивной школы продал мотоцикл жителю г. Кыштым за 260 тысяч рублей. Вырученные денежные средства он потратил по своему усмотрению.

Эта махинация была вскрыта борцами с экономическими преступлениями МВД по РМ. В ходе предварительного следствия Бояров признал свою вину и возместил материальный ущерб в полном объеме. Приговором ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также Бояров лишен права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных бюджетных учреждениях, сроком на 2 года.