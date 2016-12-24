В Саранске прошла специальная экскурсия для людей с ограниченным зрением - тифлоэкскурс

Вчера, 21 июля 2021 года, пользователи Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых в рамках социореабилитационного проекта «Прогулки по родному городу» совершили тифлоэкскурс в Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.

Участники мероприятия познакомились с историей музея, с его первыми создателями. Посетив экспозиционный зал «Огненные фронтовые дороги» и выслушав рассказ экскурсовода, пользователи с проблемами зрения узнали, как жили соотечественники в мирное предвоенное время, о важнейших периодах Великой Отечественной войны, познакомились с экспонатами, документами о земляках, сражавшихся на фронтах, с материалами о тружениках тыла.

Вниманию участников тифлоэкскурса была представлена выставка «Адмирал, не знавший поражений», посвященная 20-летию канонизации в лике святых непобедимого Адмирала флота Российского святого праведного воина Феодора Ушакова и 80-летию начала Великой Отечественной войны. В каждом народе есть люди, которых Господь избирает для какого-либо отдельного, высокого служения. Одним из таких избранников Божьих был адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков — самый талантливый военачальник на русском флоте за всю историю его существования. Работники музея познакомили инвалидов по зрению с уникальными материалами из истории рода Ушаковых, с документами из военной деятельности адмирала Фёдора Фёдоровича и с экспонатами военно-морского флота.

Большое внимание было уделено исторической выставке «Белая роза», приуроченной к 80-летию с начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Выставка исполнена на двух языках - русском и немецком. На стендах представлена история об антифашистской деятельности подпольной группы немецких студентов-медиков, распространявших антигитлеровские листовки в 1942-1943 гг. на территории Германии под именем «Белая роза». Пользователи библиотеки с большим интересом слушали рассказ экскурсовода о судьбах основных участников группы. Посетители узнали о том, что для жителей Европы «Белая роза» такой же символ, как для жителей Советского Союза «Молодая гвардия». Члены «Белой розы» были разоблачены и казнены по приговору нацистского суда в 1943 году в Мюнхене. Одним из организаторов студенческого сопротивления был уроженец Оренбурга, немец по происхождению Александр Шморель. В феврале 2012 года Александр Шморель был канонизирован Русской православной церковью заграницей как Святой Александр Мюнхенский.

Атмосфера музея напомнила о войне, о людях, которые ушли и не вернулись и, наконец, о том, какой ценой далась Победа советскому народу. В завершении экскурсии, пользователи библиотеки поблагодарили сотрудников музея за интересную встречу, наполненную атмосферой мужества и героизма.