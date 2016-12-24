На «Лисме» пройдет масштабная прокуроская проверка

19 июля первый заместитель прокурора республики Александр Иванов провел встречу с трудовым коллективом ООО «Саранский светотехнический завод «Лисма». Поводом послужила систематическая невыплата заработной платы работникам организации.

В ходе беседы Александр Иванов обсудил с работниками проблемы невыплаты заработной платы, разъяснил их права на своевременное и полное получение заработной платы и безопасные условия труда, а также способы их защиты, в том числе в судебном порядке.

Первый заместитель прокурора республики ответил на вопросы присутствующих, принял от них заявления, в том числе по вопросу взыскания задолженности по заработной плате в судебном порядке. По обращениям уже организована проверка, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, Александр Иванов дал поручение управлению по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики организовать с привлечением специалистов территориальных органов Роструда, Роспотребнадзора и МЧС России проверку соблюдения трудового законодательства, в том числе об охране труда, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в цехах, о государственном оборонном заказе, а также дать оценку законности использования организацией арендуемого имущества.