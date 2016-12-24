Мэру Саранска пожаловались, что в «Сити-парке» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим

В Саранске продолжаются профилактические мероприятия по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима. На оперативном совещании в Администрации Саранска начальник Транспортного управления Игорь Белорунов сообщил, что рейды проводятся ежедневно, в том числе в субботу и в воскресенье. Мобильные группы, как правило, выбирают наиболее оживленные остановки. - «За минувшую неделю проверено 575 машин общественного транспорта, вынесено 480 замечаний, составлено 14 протоколов. Также проверяем легковое такси. На прошлой неделе проверено 58 машин, вынесено 16 замечаний, 14 из которых – пассажирам и только 2 – водителям».



Глава Саранска Петр Тултаев заметил, что в транспорте отмечается много антивирусных нарушений. «Вы соберите руководителей автотранспортных предприятий, проведите разъяснительную работу снова. Нужно применять практику – если масок нет на пассажирах, транспортное средство не должно трогаться с места. Кому-то, конечно, это не нравится, кто-то скандалит. Но, тем не менее, деваться некуда. Кроме этого, салоны транспортных средств должны обрабатываться своевременно».



В столице Мордлвии продолжаются проверки и в объектах торговли, общепита, сферы услуг и в аптеках. С 12 по 16 июля были проинспектированы 83 объекта, составлен один акт фиксации нарушений – в аптеке, находящейся на рынке «Ринг», фармацевт и покупатели находились без средств индивидуальной защиты.



Мэр Саранска рассказал, что в субботу во время городских обходов горожане ему пожаловались на то, что в ТРЦ «Сити-парк» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим.



«Я вчера был в «Сити-парке». Был там минут 20. Ни одного объявления через громкую связь не слышал. Это огромный комплекс, масса людей. Они должны людям напоминать о соблюдении масочно-перчаточного режима. Очень много людей без масок, но и много, правда, тех, кто в масках. Я вспоминаю: в прошлом году с «Сити-парком» имели нелицеприятные беседы, лично я сам разговаривал, когда они пытались проводить мероприятия, запрещенные Указом Главы. Я понимаю, что люди устали, но мы вынуждены это делать», - возмущенно сказал Петр Тултаев.



Он поручил провести совещание с руководителями торговых комплексов, в противном случае – проводить в торговых комплексах рейды совместно с Роспотребнадзором.