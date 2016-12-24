Артём Здунов встретился с игроками футбольного клуба «Саранск»

12 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов провел встречу с руководством, тренерским штабом и игроками ФК «Саранск». Были обсуждены задачи футбольного клуба на предстоящий сезон в рамках выступления в группе № 3 первенства второго дивизиона ФНЛ 2021/2022 годов.



Напомним, решение о возрождении в республике профессионального футбольного клуба было принято в начале апреля этого года. На данный момент собран административный и тренерский состав, подписаны контракты с игроками. Проведено два учебно-тренировочных сбора. У команды появилось несколько спонсоров, бюджетные деньги на содержание расходоваться не будут. Изначально ставка была сделана на республиканских спортсменов. Так, более двух третей футболистов прошли мордовскую школу. Главный тренер клуба Ярослав Мочалов представил руководителю региона каждого.



Стартовая игра в рамках первенства второго дивизиона ФНЛ состоится уже в это воскресенье, 18 июля, на «Мордовия-Арене». Противником станут «Химки-М» из Подмосковья. Матч пройдет без зрителей. Руководство команды ведет переговоры об организации трансляции матча в сети Интернет.





«Я хочу, чтобы зрители с пониманием отнеслись к этим вынужденным мерам ограничения. Болельщиков не будет на стадионе, пока мы боремся с пандемией и проводим вакцинацию, - сказал Артём Здунов. – Только от нас зависит, как скоро мы вернемся на трибуны. По всей стране наблюдается рост заболеваемости, вирус мутирует. Единственный способ защитить себя – вакцинироваться».



ФК «Саранск» состоит в группе № 3 первенства второго дивизиона ФНЛ. Его соперниками в текущем сезоне станут «Знамя» (Ногинск), «Строгино» (Москва), «Химки-М» (Московская область), «Квант» (Обнинск), «Сатурн» (Раменское), «Коломна», «Металлург-Видное», «Родина» (Москва), «Пересвет» (Подольск), «СКА-Хабаровск-2». Игры первого круга пройдут с 18 июля по 18 сентября. Второй круг будет отыгран с 26 сентября по 14 ноября.



Также республиканский клуб примет участие в матчах Кубка России 2021-2022. Первая игра, 1/256 финала, состоится 14 июля. «Саранск» примет на «Мордовия-Арене» пензенский «Зенит». Игра 1/128 финала пройдет 28-29 июля, 11-12 августа - 1/64 финала.