Безопасная покупка

В гости за золотом
В Саранске «золотой донжуан» получил срок за хищение ювелирных украшений
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
На совещании в мэрии Саранска, начальник Транспортного управления Игорь Белорунов сообщил, что в городе ежедневно проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и легковом такси. - «За прошедшую неделю проверена 571 единица общественного транспорта, вынесено 540 замечаний, составлено 7 протоколов. Что касается легкового такси, то за этот же период проверено 55 машин, вынесено 17 замечаний, из них 13 – водителям, составлено 3 протокола».
Также в столице Мордовии продолжается соответствующая проверка объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. На прошедшей неделе проведены совместные рейды с Роспотребнадзором по РМ, Минэкономики РМ, МВД по РМ. Были проведены рейдовые мероприятия на рынках города, 48 магазинах, включая сетевые – «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», парикмахерских, аптеках и предприятиях общественного питания.
«В целом, за время проверок составлено 3 акта фиксации нарушений установленных профилактических мероприятий, в том числе на рынке «Ринг» и в торговом комплексе «Юго-Западный рынок» составлено по одному акту», - доложила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.
Глава города Петр Тултаев отметил, что в магазинах очень много нарушителей: покупатели без масок и перчаток. «Ситуация складывается не лучшим образом с точки зрения развития эпидемии. Если наших полномочий и сил не хватает давайте вместе с Роспотребнадзором выявлять эти случаи и реагировать на них. Тут победные реляции не нужны. Речь идет о здоровье, устаем об этом говорить».
Мэр Саранска указал, что опыт Центрального рынка с проставлением отметки на бейджах продавцов о прохождении вакцинации от коронавируса должен быть распространен на все рынки города. Кроме этого, он подчеркнул, что встречи трудовых коллективов с представителями медицинских учреждений должны проходить чаще.
Главы районных администраций сообщили, что ежедневно проводят мониторинг по качеству санитарной обработки мест общего пользования в МКД: как с выходом на место, так и по информации от домкомов. Представители собственников подтверждают, что управляющие компании регулярно производят санитарную обработку в лифтах и подъездах.
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