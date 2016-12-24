«Взятки в белых халатах»

Репортер

В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России

В Зубовой Поляне Следственным комитетом по РМ возбуждено уголовное дело в отношении врача-онколога амбулаторно-поликлинического отделения филиала «Больница №2» ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России. Доктор подозревается в получении взятки от пациентки в погонах.

По данным следствия, в январе этого года мужчина предложил находящейся на лечении сотруднице одной из исправительных колоний подготовить медицинские документы с выставлением имеющегося у нее диагноза для получения страховой выплаты. Но эта «услуга», по словам врача, требовала негласного вознаграждения в 15 тысяч рублей.  Женщина согласилась, поскольку опасалась, что медик может выставить несоответствующий действительности диагноз. Но в дальнейшем пациентка обратилась в правоохранительные органы.

9 июля 2021 года после получения взятки доктор был задержан в служебном кабинете сотрудниками ОСБ УФСИН России по Республике Мордовия. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.


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