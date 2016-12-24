Меркушкина не выпустили из СИЗО

Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей

7 июля в Ленинском районном суде Саранска рассматривалось ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении бывшего заместителя Председателя Правительства РМ – Министра целевых программ 43-летнего Алексея Меркушкина. Представитель наиболее известной в Мордовии семьи фигурирует на процессе в качестве председателя Совета директоров ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».

Алексей Меркушкин был задержан оперативниками 13 мая 2021 года в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке вылететь рейсом за пределы России. Его доставили в Саранск и уже на следующий день предъявили обвинение в коррупционном преступлении.

Алексею Меркушкину инкриминируется дача взятки в сумме более 7 миллионов рублей управляющему отделением Национального банка по РМ Алескандру Тренькину. Эта история относится к событиям декабря 2015 года. По мнению следствия, взятку Алексей Меркушкин и другие лица (председатель совета директоров ПАО «Саранский ДСК» Вячеслав Брыков и совладелец «Мордовпромстройбанка» Алексей Гришин) передали Тренькину за отзыв карательных предписаний. Национальный банк по РМ проводил проверку в «Мордовпромстройбанке», у которого оказалось недостаточно денежных резервов для покрытия возможных убытков. Соответственно, были введены ограничения, запрещавшие банку привлекать новые денежные средства. В конечном счете все могло закончиться отзывом лицензии и крахом финансовой организации.

Тогда благодаря взятке банк остался на плаву. Но, как известно, недолго. В дальнейшем он был куплен еще одной «семейной» финансовой структурой – «Актив Банком». А потом утянул и его на дно разорения - на прошлой неделе у «Актив Банка» была отозвана лицензия.

Постановлением Ленинского районного суда г. Саранска от 14 мая 2021 года в отношении Алексея Меркушкина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Эти два месяца истекали, а значит, у защитников именитого обвиняемого появлялась еще одна возможность оспорить необходимость его пребывания в СИЗО (кстати, Меркушкина защищают сразу четыре адвоката).

В обоснование ходатайства о продлении Меркушкину срока содержания под стражей указывалось, что расследование уголовного дела представляет особую сложность, обусловленную давностью преступления, необходимостью допросов значительного числа лиц и производством большого количества других следственных действий, проведением сложных экспертных исследований. При этом обвинение считает, что фигурант может скрыться от следствия и суда, а также оказать воздействие на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства с целью дачи показаний в его пользу.

Меж тем, Алексей Меркушкин по-прежнему не признает своей вины и заявляет об отсутствии у него стремления куда-то исчезнуть. Его адвокаты вновь настаивали на более мягкой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей, например - в виде домашнего ареста либо залога в размере до 10 миллионов рублей. Но суд поддержал позицию стороны обвинения – нахождение Алексея Меркушкина в следственном изоляторе продлено по 17 августа 2021 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило.