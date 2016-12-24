Каникулы с пользой

20 тысяч юных жителей республики отдохнут в летних оздоровительных лагерях Мордовии

Вопросы организации детского летнего отдыха обсуждались 7 апреля на совещании у Врио Главы Мордовии Артёма Здунова. Пока руководитель региона проведенную работу считает недостаточной. Это важное направление требует более тщательной подготовки, особенно в том, что касается организации досуга и обеспечения безопасности отдыха детей.



Как доложила и.о. заместителя Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, в текущем году запланирована работа 337 лагерей, 22 из которых стационарные (на базе санаториев), и 315 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций и социальных учреждений. При этом зампред правительства отметила, что 23 ранее действующих лагеря для летнего детского отдыха в республике не функционируют – из-за крайне изношенной и ветхой инфраструктуры, хотя расположены они в живописнейших местах Мордовии.



Отдыхом и оздоровлением в летний период планируют охватить около 20 тысяч юных жителей республики, в том числе более 8 тысяч детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также будут организованы специальные смены для отдыха детей-сирот, инвалидов, воспитанников интернатов, спортсменов, активистов, подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. В целом на это в республиканском бюджете предусмотрено свыше 250 млн. рублей. Кроме того, правительством республики заключены договора на отдых детей из Мордовии в федеральных оздоровительных лагерях – «Артек», «Орленок», «Смена». Для педагогического сопровождения летнего отдыха детей в Мордовии будет подготовлено 1700 воспитателей и более тысячи вожатых.



По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по РМ Татьяны Харитоновой, нынешний сезон летнего детского отдыха пройдет с некоторыми ограничениями с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Например, наполняемость детьми в отрядах и в целом по лагерю не будет превышать 75%.



Артём Здунов высказал ряд поручений, касающихся подготовки предстоящего сезона детского оздоровления и отдыха. «Во-первых, необходимо обеспечить качественную подготовку всей инфраструктуры отдыха – пищеблоки, места для проживания, занятий спортом, творчеством. Посмотрите, чтобы к лагерям можно было нормально подъехать – детям, их родителям, гостям и участникам мероприятий», - предупредил Артём Здунов и пообещал, что обязательно посетит детские оздоровительные лагеря в летний период лично.

Также руководитель республики поручил особое внимание уделить содержательной программе пребывания детей: «Отдых должен быть интересным и полезным. Приглашайте известных людей – из разных сфер деятельности, дети должны общаться с лучшими в своих профессиях, и за смену каждый ребенок должен получить одну-две компетенции. Например, научиться оказывать первую медицинскую помощь, готовить презентации, научиться выступать на публике, делать что-то своими руками, если смена проходит с участием движения WorldSkills».

Артём Здунов призвал подключиться к организационной составляющей детского летнего отдыха Мордовский госуниверситет: «Там сформированы мощные силы педагогических и студенческих отрядов, их нужно использовать обязательно».



Особо Врио Главы Мордовии остановился на вопросах безопасности детского отдыха. Ответственным лицам поручено тщательно проработать все детали предстоящей летней кампании, через две недели Артём Здунов заслушает окончательный отчет.