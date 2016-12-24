В Саранске выбрали Мисс и Мистера РСО РМ

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5 марта в региональном отделении общественной организации «Российские студенческие отряды» состоялся финал конкурса «Мисс и Мистер РСО РМ 2021»
В этом году из-за эпидемиологической обстановки конкурс проводился в онлайн формате и был разбит на три этапа. Сначала юноши и девушки принимали участие в фотосессиях. Затем проходили тест на знание истории и устава Российских студенческих отрядов. На третьем этапе конкурсанты демонстрировали свои творческие таланты, а также выступили с монологами и провели дефиле.
Всего в конкурсе приняли участие 13 человек - девять девушек и четверо юношей. В итоге «титулы» распределились следующим образом:
Мистером РСО РМ стал Александр Гришаев, представляющий педагогический отряд «Единение» Саранского кооперативного института;
Первый вице-мистер – Андрей Слякотев из педагогического отряда «Ника» МГУ им. Н. П. Огарёва;
Титул Мисс РСО РМ завоевала Айлина Каримова, представляющая педагогический отряд «Феникс» Ассоциации педагогических отрядов МГПУ им. Евсевьева;
Первой вице-мисс стала Оксана Борискина из сервисного отряда «СОЕдинение» Саранского кооперативного института;
Вторая вице-мисс - Светлана Шмакова из педагогического отряда «Подросток» МГУ им. Н. П. Огарёва.
Также были определены лучшие участники конкурса по номинациям:
Фото Мордовского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
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