В Саранске выбрали Мисс и Мистера РСО РМ

Репортер

5 марта в региональном отделении общественной организации «Российские студенческие отряды» состоялся финал конкурса «Мисс и Мистер РСО РМ 2021»

В этом году из-за эпидемиологической обстановки конкурс проводился в онлайн формате и был разбит на три этапа. Сначала юноши и девушки принимали участие в фотосессиях. Затем проходили тест на знание истории и устава Российских студенческих отрядов. На третьем этапе конкурсанты демонстрировали свои творческие таланты, а также выступили с монологами и провели дефиле.

Всего в конкурсе приняли участие 13 человек - девять девушек и четверо юношей. В итоге «титулы» распределились следующим образом:

Мистером РСО РМ стал Александр Гришаев, представляющий педагогический отряд «Единение» Саранского кооперативного института;

Первый вице-мистер – Андрей Слякотев из педагогического отряда «Ника» МГУ им. Н. П. Огарёва;

Титул Мисс РСО РМ завоевала Айлина Каримова, представляющая педагогический отряд «Феникс» Ассоциации педагогических отрядов МГПУ им. Евсевьева;

Первой вице-мисс стала Оксана Борискина  из сервисного отряда «СОЕдинение» Саранского кооперативного института;

Вторая вице-мисс - Светлана Шмакова из педагогического отряда «Подросток» МГУ им. Н. П. Огарёва.

Также были определены лучшие участники конкурса по номинациям:

  • «Мисс Обаяние» - Любовь Калинина СМО «iMedic»;
  • «Мисс Грация»  - Анастасия Тужилкина СПО «Единение»;
  • «Мисс Стиль» Анастасия - Шугурова СПО «Ника»;
  • «Мисс Талант» - Оксана Борискина СО  «СоЕдинение»;
  • «Мисс Нежность» - Анастасия Кононенкова – СПО «Millennium»;
  • «Мисс Элегантность» - Айлина Каримова – СПО «Феникс»;
  • «Мисс Артистизм» -  Анастасия Соловьева – СПО «Крылья»;
  • «Мисс Фото» - Марина Гарина – СПО «Навигатор»;
  • «Мисс Интеллект» - Светлана Шмакова – СПО «Подросток»;
  • «Мистер Талант» - Александр Гришаев СПО «Единение»;
  • «Мистер Оригинальность» - Кадриддин Макхамов СМО «iMedic»;
  • «Мистер Интеллект» - Андрей Слякотев СПО «Ника»;
  • «Мистер Мужество» - Игорь Горбунов СПО «Навигатор».

Фото Мордовского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

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