Артём Здунов поинтересовался, почему затягивается заключение контрактов на благоустройство общественных территорий

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 6 марта, в субботу, провел совещание по исполнению национальных проектов и госпрограмм. В числе прочих на повестку совещания был вынесен вопрос реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект предусматривает благоустройство общественных и дворовых территорий, поэтому, как подчеркнул руководитель региона, является очень значимым с точки зрения повышения качества жизни как в городе, так и в сельской местности.

Напомним, что все проекты благоустройства отбираются по результатам общественных обсуждений - как правило, жители населенных пунктов давно ждут обновления этих территорий. В этой связи руководитель республики предупредил о недопустимости затягивания сроков заключения контрактов по объектам текущего года.

О том, как идет эта работа, Артём Здунов попросил доложить и.о. заместителя Председателя Правительства – министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Игоря Чадова. Выяснилось, что пока не определены подрядные организации на благоустройство парка в Ельниках, центральной площади в Дубенках, а также парка по улице Татьяны Бибиной в Саранске. Такая же ситуация – по общественным территориям, которые победили во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды среди малых городов: это Базарная площадь в Ардатове, городской парк в Рузаевке и парк имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева. Врио Главы республики потребовал внятных объяснений по этому поводу от Игоря Чадова как руководителя профильного министерства.

«Вы министр, вы отвечаете за всю отрасль, - жестко заявил Артём Здунов. – Глав районов я тоже спрошу, но вы почему не информируете, что идет отставание, почему спокойно сидите?»

Руководитель республики поручил исполняющему обязанности Председателя Правительства Владимиру Сидорову взять этот вопрос на особый контроль, чтобы по всем объектам этого года контракты были заключены вовремя. Это принципиально важно – иначе строительные работы не будут выполнены с должным качеством.

«Сроки есть – вот в эти сроки все должно быть сделано. Причем качественно, а не «тяп-ляп», как, например, выложена брусчатка в Саранске в центре города. За этим будем пристально смотреть!» - предупредил Врио Главы Мордовии.

Всего в этом году в республике запланировано благоустроить 127 дворовых и 13 общественных территорий – это значительно больше, чем в 2020 году.

Также на совещании обсудили исполнение федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».