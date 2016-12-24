Еще два человека в республике скончались от коронавируса

Репортер

В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая в Мордовии. 

В Республиканской клинической больнице №4 умер мужчина, 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнения – внегоспитальная полисегментарная пневмония, острый инфаркт миокарда. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.

В той же больнице умерла женщина, 1949 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная правосторонняя нижнедолевая вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь III ст., ожирение 2 ст., ИБС.

По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Мордовии выявлено 42 случая коронавируса, 44 человека выписаны с выздоровлением

В целом, за период пандемии в республике зафиксирован 18101 случай коронавируса.  

16074 человека выздоровели. 

167 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

На 5 марта из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

651 человек на стационарном лечении;

2 130 человек под наблюдением дома.

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