Еще два человека в республике скончались от коронавируса

«Несвоевременная изоляция заболевших детей и педагогов»
В ряде муниципалитетов Мордовии сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом
В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая в Мордовии.
В Республиканской клинической больнице №4 умер мужчина, 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнения – внегоспитальная полисегментарная пневмония, острый инфаркт миокарда. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.
В той же больнице умерла женщина, 1949 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная правосторонняя нижнедолевая вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь III ст., ожирение 2 ст., ИБС.
По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Мордовии выявлено 42 случая коронавируса, 44 человека выписаны с выздоровлением
В целом, за период пандемии в республике зафиксирован 18101 случай коронавируса.
16074 человека выздоровели.
167 человек умерли от коронавируса как основной причины.
На 5 марта из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
651 человек на стационарном лечении;
2 130 человек под наблюдением дома.
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