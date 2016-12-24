Женщин самых разных профессий в преддверии Международного женского дня поздравил Врио Главы Мордовии Артём Здунов

Праздничное мероприятие состоялось 5 марта в Государственном музыкальном театре имени И.А. Яушева. Улыбки, цветы, прекрасное настроение и много-много добрых слов - все это получили в подарок собравшиеся в зале женщины республики.

«Все знают, что женщина дарит жизнь, дарит тепло с самых маленьких лет, - обратился к милым дамам Врио Главы Мордовии. – Вы наполняете нашу жизнь красотой и вдохновением. Всё это идёт от матери, потом продолжается в отношениях с любимыми супругами, реализуется в наших дочерях, внучках, правнучках. Вы даёте нам возможность свято верить в то, что все решения, которые мы принимаем – идут от нас самих. Любой мужчина, как капитан большого корабля, хватается за штурвал вправо-влево, командует, а на самом деле оказывается, что его судёнышко находится на ладошке красивой и милой женщины, которая куда повернёт, так и будет».

Артём Здунов выразил слова благодарности всем женщинам, которые выполняют свой профессиональный долг наравне с мужчинами. «Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто вместе с нами справляется с этой пандемией, работает с нашими детьми. Родители понимают, как это сложно сделать, особенно если это дистанционка, в какое нервное состояние она приводит всех нас. Хочу поблагодарить волонтёров, социальных работников, тех, кто работает на производстве, в творческой индустрии, в театрах и помогает нам с радостью и оптимизмом всё это переживать. Большое вам спасибо и низкий поклон! Хотелось бы, чтобы мы справились со всеми трудностями, чтобы наша республика процветала. Недавно было объявлено о начале кадрового проекта, он позволит нам увидеть заинтересованные лица, которые с оптимизмом смотрят в будущее».

В этот праздничный день не обошлось без вручения высоких государственных наград.

Указом Президента России за многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Вера Семенова - сварщик на машинах контактной сварки Ардатовского светотехнического завода.

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено Валентине Сухановой – воспитателю Ельниковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

За заслуги в развитии отечественной журналистики почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено Наталии Грановской – директору филиала ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Мордовия».

Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в научно-педагогической деятельности Почетной Грамотой Президента Российской Федерации награждена Полина Рябочкина – профессор кафедры общей физики Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

За многолетнюю финансовую деятельность в области агропромышленного комплекса республики орденом Славы III степени награждена Марина Маркина – главный бухгалтер закрытого акционерного общества «Мордовский бекон» Чамзинского района.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Республики Мордовия» присвоено Оксане Крюковой – учителю истории и обществознания Лицея № 43 города Саранска.

За заслуги в области здравоохранения и большой вклад в борьбу с COVID-19 почетное звание «Заслуженный врач Республики Мордовия» присвоено Наталье Супряковой – заведующему отделением анестезиологии-реанимации врачу-анестезиологу-реаниматологу Ковылкинской центральной районной больницы.

Всем женщинам были вручены прекрасные цветы от временно исполняющего обязанности Главы Республики Мордовия. Завершил праздничный вечер замечательный концерт с участием творческих коллективов республики.