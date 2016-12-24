42 заболели и 42 вылечились

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Мордовии выявлено 42 случая коронавируса, 42 человека выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице №4 умер мужчина, 1946 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнения – острый инфаркт миокарда, внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ИБС, гипертоническая болезнь.

За период пандемии в республике зафиксировано 18059 случаев коронавируса.  

16030 человек выздоровели. 

165 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 4 марта из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

660 человек на стационарном лечении;

2143 человека под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Уборочные страдания

Расчистка города от снега проводится круглосуточно, но снежные завалы тают слишком медленно

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу