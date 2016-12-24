42 заболели и 42 вылечились

Нет реального движения вперед
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По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Мордовии выявлено 42 случая коронавируса, 42 человека выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике зафиксирован новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице №4 умер мужчина, 1946 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнения – острый инфаркт миокарда, внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ИБС, гипертоническая болезнь.
За период пандемии в республике зафиксировано 18059 случаев коронавируса.
16030 человек выздоровели.
165 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 4 марта из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
660 человек на стационарном лечении;
2143 человека под наблюдением дома.
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