В Мордовии участникам акции #МыВместе вручили памятные медали и грамоты Президента России

В Саранске состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и грамот Президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина. В числе награжденных – активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия, представители бизнес-сообщества, различных организаций и средств массовой информации.

В мероприятии приняла участие представитель администрации главы Мордовии Галина Рубцова. Она напомнила, что организаторами акции взаимопомощи #МыВместе, которая стартовала ровно год назад одновременно с началом периода самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, выступили Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. Галина Владимировна поблагодарила добровольцев акции за то, что в период пандемии откликнулись на призыв о бескорыстной поддержке граждан разных социальных категорий.

«Все это время волонтеры, рискуя собственным здоровьем, вместе с медиками помогали пережить трудности коварной болезни. По горячей линии отработано более 27 тысяч заявок от одиноких пенсионеров, многодетных семей, маломобильных граждан и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. К каждой заявке ребята подходили индивидуально. Одним доставляли лекарства, другим – продуктовые пакеты, сформированные благодаря партнерам акции #МыВместе и проекту ОНФ «Тележка добра». Общая беда показала, что у нас в Мордовии очень много неравнодушных, добрых людей», – отметила руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Мордовия Наталья Сайгачева.

Теплые слова прозвучали в адрес партнеров акции #МыВместе – представителей саранского бизнес-клуба «Деловар», спортивных клубов «Терентич ТИМ» и INTERVAL, ОАО «Талина», ООО «ЭМ-ПРИНТ», Мордовского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, саранской торговой сети «Эверест», ООО «Норма права» и многих других.

Особую благодарность региональному отделению ОНФ выразил руководитель регионального волонтерского штаба акции #МыВместе в Республике Мордовия Павел Замышляев. «За время нашей совместной работы ребята сплотились и стали дружной командой. Ведь без вложения частички души каждого из них мы бы и дня не проработали», – сказал Замышляев.