В ряде муниципалитетов Мордовии сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 4 марта в режиме видеоконференции провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Врио Главы Мордовии отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается стабильной, но напряженной. 44% из заболевших на этой неделе находятся в возрастной категории 60+. В ковидном режиме работают 8 учреждений здравоохранения – это 935 коек, свободны 29 %. Еще две больницы вернулись в штатный режим работы.

«Несмотря на то, что число ежедневно выявляемых случаев снизилось ниже отметки в 50 человек, и число амбулаторных пациентов уменьшается, госпитали продолжают принимать пациентов – сейчас там находятся около 700 человек, - сказал Артём Алексеевич. – И в отдельных муниципалитетах сохраняется рост заболеваемости».

Напомним, на заседании оперативного штаба 26 февраля был отмечен всплеск в Ардатовском районе. Как сообщила главный санитарный врач по РМ Татьяна Харитонова, по поручению руководителя республики там на этой неделе работала специальная комиссия.

«Комиссия выезжала для оценки эпидемиологической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и установления причин длительной регистрации заболеваемости среди взрослых и детей. Мы увидели, что за последние три недели идет заболеваемость в образовательных учреждениях. По результатам обследований было выявлено, что в детских садах имела место несвоевременная изоляция заболевших детей и педагогов. Также в дошкольных учреждениях недостаточно рециркуляторов – он или один на несколько групп, или один на весь детский сад», - отметила Татьяна Харитонова.

В этой связи руководитель республики дал поручение всем районам провести инвентаризацию рециркуляторов в образовательных учреждениях. «Надо помочь тем организациям, где таких приборов не хватает. Это будет правильное решение!» - сказал Артём Здунов.

Также на оперштабе отметили, что начало весны – это традиционно время увеличения заболеваемости ОРВИ среди школьников. Прирост по республике за неделю составил 7%, по Саранску – 12%.

Продолжается вакцинация населения от коронавируса. На сегодня республика получила 40 837 доз. До 9 марта в регион поступит еще 7 300. По-прежнему высоким остается процент заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пожилых. Поэтому этой возрастной категории отдается приоритет при проведении прививочной кампании.

«Серьезную озабоченность вызывает рост числа заболевших в ряде субъектов РФ, которые находятся рядом с нами, - отметил Врио Главы Мордовии. – Поэтому риски заражения остаются высокими. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава России весь комплекс противоэпидемиологических мероприятий сохраняет свою актуальность. Мы практически ничего не отменили, только главные мероприятия по спорту разрешили, мероприятия на открытом воздухе, не забываем про масочный режим. Есть четкая позиция Роспотребнадзора, у нас периодически проводятся рейды, однако нарушения выявляются. Некоторые организации относятся с пренебрежением к мерам безопасности - такие факты, к сожалению, есть. До сих пор выявляются факты обслуживания граждан без средств защиты, отсутствие регулярной дезинфекции и контроля за состоянием работников, хотя сейчас это вполне можно сделать. Поэтому руководителям органов власти и главам муниципальных образований необходимо дальше держать ситуацию на жестком контроле. При этом повышенное внимание уделять местам массового скопления людей».