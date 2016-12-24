В Саранске 7 марта пройдет выставка-ярмарка «Валенки мордовские»

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Жители и гости Саранска смогут приобрести на ярмарке валенки, варежки, перчатки, носки и другие изделия местных мастеров из натуральной шерсти. Здесь будет работать и стол заказов по ремонту валенок.
Ярмарка пройдет во Дворце культуры городского округа Саранск по адресу: ул. Титова, д. 23. Время работы ярмарки: с 10:00 до 15:00.
По вопросам участия в выставке-ярмарке можно обращаться в Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск по телефону 8 (8342) 24-15-40 или подать заявку на адрес электронной почты eco6@adm-saransk.ru.
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