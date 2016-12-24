Жители Мордовии могут приобрести в почтовых отделениях товары для приусадебного хозяйства

В почтовых отделениях Мордовии стартовал сезон продажи товаров для сада и огорода. Почтовики предлагают сельчанам и дачникам семена овощных и цветочных культур, удобрения и средства защиты растений. В ассортименте порядка 140 наименований товаров для приусадебного хозяйства.

Семена, средства защиты растений, удобрения, препараты против вредителей, кормовые добавки для животных и другие товары для приусадебного хозяйства традиционно пользуются повышенным спросом у жителей региона. В 2020 году клиенты приобрели у почтовиков республики более 480 тыс. пакетов семян.

Среди овощных культур особенно популярны семена томатов, огурцов, перцев, капусты, кабачков, моркови, свёклы, петрушки, укропа. Из цветочных дачники предпочитают петунии, бархатцы, настурции, астры, георгины, флоксы и гладиолусы. В ассортименте почтовых отделений сегодня представлены 40 наименований цветочных сортов стоимостью от 16 рублей.

Помимо традиционных сортов почтовики предлагают садоводам и новинки. В серии «Из Сибири с любовью» - более 30 сортов семян: огурцы, баклажаны, томаты, перцы, редис, зелень. Эти семена выращены в холодных регионах России (Новосибирской, Челябинской областях) и отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. В числе новинок нового дачного сезона 45 эксклюзивных сортов от компании «Ваше хозяйство»: баклажаны, кабачки, огурцы, патиссоны, перцы, зелень, томаты, тыквы. В широкой продаже лук-севок, луковичные цветы весенней посадки.

Вся продукция представлена ведущими отечественными и зарубежными центрами селекции и семеноводства и прошла отбор и контроль качества в лабораториях Россельхознадзора.

«Почтовые отделения предлагают клиентам широкий ассортимент товаров для приусадебного хозяйства. И благодаря разветвленной сети почтовых отделений, сельские жители и дачники могут приобрести продукцию с гарантией качества в шаговой доступности. Также они могут воспользоваться услугами почтальона, который доставит все необходимое на дом. Это особенно удобно для пенсионеров и маломобильных граждан», - отмечает руководитель отдела розничных товаров УФПС Республики Мордовия Ирина Новоселова.