Центр управления регионом РМ в феврале рассмотрел больше 2700 обращений

Эффективная защита
Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации от коронавируса
Все поступающие вопросы и жалобы от жителей Мордовии передаются в профильные ведомства для дальнейшего рассмотрения. Специалисты ЦУР контролируют сроки предоставления ответов.
Всего в феврале Центр зафиксировал 2761 обращение. 1402 из них поступило через портал «Госуслуги», 1359 – из соцсетей.
Наиболее популярной онлайн-площадкой среди жителей нашей республики остается «ВКонтакте», где было зарегистрировано 1079 обращений. Далее идут Instagram (145) и «Одноклассники» (121). Наименьшее количество сообщений поступило через Facebook – 14.
Самой обсуждаемой темой в феврале стала вакцинация от COVID-19. Граждане часто жаловались на технические проблемы с электронной записью через портал «Госуслуги». Также проблемы возникали из-за большого количества желающих, на которых не хватало вакцины. Ситуация находится на контроле Минздрава РМ.
На втором месте – уборка снега и наледи на дорогах. Коммунальные службы продолжали бороться с последствиями капризов погоды, но не всегда хватало рук, чтобы оперативно привести все дороги в порядок. О наиболее проблемных участках граждане сообщали как в соцсетях, так и через портал «Госуслуги».
Замыкает тройку самых обсуждаемых тем качество водопроводной воды и отопления.
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