В республике стартовал образовательный проект по созданию компьютерных игр

IT-компания BYTEX в сотрудничестве с телеканалом НТМ запустили новый совместный образовательный проект по созданию компьютерных игр. В научно-популярной передаче «ИГРОДЕЛ», посвящённой геймдизайну, аккумулирован наработанный многолетний опыт по игровой разработке. Практические материалы изложены в доступной форме телепередач, которые были отсняты на базе канала НТМ. Ролики содержат полный спектр начальной информации по производству игр, включая все этапы создания: от идеи до практического воплощения.

Учитывая, что игровой рынок является на данный момент самой динамично развивающейся отраслью в мире, все кто посмотрит цикл данных передач получат возможность приобрести начальный навык в одной из самых перспективных профессий, которая будет востребована не только в современности, но и в будущем. Ролики доступны по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCTA9HyiolbcfC4zsw1-jDpA/featured

«Данный проект не только поможет всем кто его посмотрит разобраться в геймдизайне, но и осуществить свою детскую мечту. Ведь любой человек увлекающийся компьютерными играми хотел бы попробовать себя в их разработке, - считает Генеральный директор компании BYTEX Дмитрий Карасёв. - Цикл передач подготовленный нашими сотрудниками позволит составить представление о том, как делаются игры и впоследствии попробовать свои силы в их создании. Мы уверены, что эти знания благоприятно повлияют на экспортный потенциал IT-услуг в Мордовии и позволят приобрести нашим зрителям профессию будущего. В цикле передач заложены наши знания и многолетний опыт. Но сложная ситуация связанная с пандемией - не повод хранить эту информацию в секрете, хотя она и связана с корпоративной тайной. Мы готовы поделиться нашими знаниями как со зрителями телеканала НТМ, так и со всеми кто заинтересуется нашими наработками. Ролики будут доступны не только на телеканале, но и на YouTube-каналах НТМ и компании BYTEX».