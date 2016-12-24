Следственный комитет по РМ проверит сообщения об отравлении школьников в Рузаевке

Репортер

Несколько информационных ресурсов республики 2 марта распространили информация о том, что в общеобразовательной школе в городе Рузаевке у нескольких  учащихся появились признаки кишечной инфекции. Согласно сообщению, 1 марта в школу не пришли 50 учеников, один был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия для проверки указанных обстоятельств организована доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка обеспечения надлежащего режима питания учащихся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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