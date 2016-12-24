Следственный комитет по РМ проверит сообщения об отравлении школьников в Рузаевке

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА
Ледовый спидвей снова завоевывает сердца болельщиков
Несколько информационных ресурсов республики 2 марта распространили информация о том, что в общеобразовательной школе в городе Рузаевке у нескольких учащихся появились признаки кишечной инфекции. Согласно сообщению, 1 марта в школу не пришли 50 учеников, один был госпитализирован в медицинское учреждение.
Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия для проверки указанных обстоятельств организована доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка обеспечения надлежащего режима питания учащихся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ледовый спидвей снова завоевывает сердца болельщиков
Свыше 50 процентов поставок в рамках госзакупок идет из-за пределов Мордовии
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года
Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации от коронавируса
Артём Здунов сделал интригующие заявления на заседании коллегии судей РМ
Артём Здунов в минувшую субботу посетил Старошайговский район
Артём Здунов выслушал жалобы жителей Пролетарского района на некачественное благоустройство дворов
Мэр Саранска лично проверил, как ведется уборка городских территорий
Сергей Макаров ответит за многомиллионные взятки от Иоффе