Стартовал кадровый проект «Моя Мордовия»

Врио Главы РМ Артём Здунов дал старт кадровому проекту «Моя Мордовия»

Проект направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей. Победители будут включены в резерв управленческих кадров Республики Мордовии и получат право на участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков. Организатором выступает администрация Главы Республики Мордовии при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

3 марта в Доме Республики состоялся пресс-брифинг, посвященный старту республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия». В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовии Артём Здунов, руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын, заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовии, председатель Наблюдательного совета проекта Наталья Долматова и президент Федерации тенниса России, член Наблюдательного совета проекта Шамиль Тарпищев.

Врио Главы Республики Мордовии Артём Здунов объявил старт нового проекта и рассказал о его целях: «Мы запускаем республиканский кадровый проект по поиску руководителей для органов власти Мордовии. По всей стране подобные региональные кадровые проекты становятся центрами притяжения не просто профессионалов, а неравнодушных и активных людей. Это больше чем просто поиск профессиональных кадров. Формируется самосознание управленческого аппарата как единой команды, работающей на общую цель – развитие территории, повышение уровня жизни людей».

Он отметил необходимость обновления кадрового состава республиканских органов власти. «Наша главная задача – создание благоприятных условий для достойной жизни каждого человека. Это и высокооплачиваемые рабочие места, и социальная инфраструктура. Для этого нам предстоит наводить порядок в управлении, оздоравливать финансовую систему. И мы уверены, что для этого необходимо обновление управленческого аппарата, вовлечение в него тех достойных людей, которые раньше не могли пробить себе путь в систему управления или даже не помышляли об этом», – сказал Артём Здунов.

Дмитрий Лисицын в своем выступлении рассказал об этапах проекта и методологии, лежащей в его основе: «Проект "Моя Мордовия" проводится по модели, которая показала свою эффективность на множестве кадровых проектов разного масштаба и отточена практически до совершенства. Ее главная особенность в том, что технологии тестирования и оценки выведены на массовый уровень. Проект состоит из четырех этапов, сочетающих дистанционные и очные испытания. Это делает его доступным для многих людей и позволяет одновременно оценить действительно большую выборку, отобрав самых сильных специалистов. Участники получают возможность бесплатно пройти экспертную проверку своих профессиональных компетенций и заявить о себе на уровне руководства региона».

Перед брифингом состоялось первое заседание Наблюдательного совета проекта, в ходе которого его председателем была избрана заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовии Наталья Долматова. По ее словам, задача Наблюдательного совета состоит в том, чтобы обеспечить проекту открытость и доверие людей: «Мы во всех деталях изучили, как будет проходить отбор, и можем подтвердить: он будет действительно объективным и справедливым, с равными возможностями для всех участников. И мы приложим все возможные усилия, чтобы эти принципы не нарушались».

Она особенно подчеркнула важность и своевременность реализации этого проекта: «Для всех нас очень значим тот вектор, который определил Артём Алексеевич, – обеспечить достойные условия жизни для каждого. Для меня как бывшего директора школы, представителя Общественной палаты и просто человека и гражданина развитие социально-экономической составляющей очень важно. Я хочу, чтобы зарплаты учителей повышались, а все дети имели равные возможности получать качественное образование. Чтобы точки роста были как в городе, так и в селах. Чтобы развивалась промышленность. А самое главное – чтобы молодежь не уезжала за пределы республики».

Шамиль Тарпищев высоко оценил подход к отбору участников проекта «Моя Мордовия»: «Считаю крайне важным, что от участников не требуется обязательного опыта госслужбы, – на первый план выходят личностные качества и желание быть полезным своей малой родине. Каждый может предложить свои знания и опыт в той области, где работает сейчас, – в бизнесе, промышленности, образовании, медицине. Я верю, что вовлечение талантливых руководителей в управление регионом, предоставление им серьезных полномочий – верный и своевременный шаг к позитивным изменениям в Мордовии».

Подать заявку на участие можно на сайте моя-мордовия.рф. до 16 апреля. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 55 лет включительно, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура) и опыт управления не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет. Важным требованием к участникам является готовность к решению задач на благо Республики Мордовии.

Победители проекта получат право на участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя», которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной «Школы губернаторов». Все победители будут включены в резерв управленческих кадров Республики Мордовии.

Подробная информация о проекте – на сайте моя-мордовия.рф.