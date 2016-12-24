В Ковылкине «маньяк» напал на 16-летнюю девушку

Следственным комитетом по РМ возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в похищении человека и насильственных действиях сексуального характера.

По данным следствия, днем 28 февраля на улице в городе Ковылкино подозреваемый напал на незнакомую 16-летнюю девушку. Приставив нож, он потащил несовершеннолетнюю к зданию физкультурно-оздоровительного комплекса, возле которого совершил в отношении нее преступление, посягающее на половую неприкосновенность. Пострадавшей удалось вырваться от него и убежать.

Когда на дороге ей попалась машина ДПС, девушка принялась размахивать руками и остановила автомобиль с сотрудниками полиции. После короткого рассказа о произошедшем, инспекторы ГИБДД усадили ее в машину и попросили описать внешность налетчика. Машина ДПС стала прочесывать близлежащие улицы, пока на одной из них жертва не опознала в прохожем своего обидчика. Подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний безработный, ранее судимый житель села Гумны Ковылкинского района. В ходе досмотра у него был обнаружен кухонный нож. Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Учитывая личность подозреваемого и то, что он ранее привлекался к уголовной ответственности, следственные органы полагают, что это не единичный случай нападения на лиц женского пола. Пострадавшим от противоправных действий подозреваемого необходимо обратиться в Ковылкинский межрайонный следственный отдел по адресу: г.Ковылкино, ул.Советская, 2, либо позвонить по телефону: (883453) 2-26-07. Круглосуточно можно позвонить на телефон дежурного по Следственному управлению +7905-389-1000.