Обильные снегопады «намекают» на сильный паводок

На совещании в саранской мэрии Петр Тултаев поручил начать подготовительные работы в условиях приближающегося паводка. В настоящее время муниципальные предприятия активно расчищают ливневки.

«Расчистите водоотводные трубы в селах городского округа, в том числе и в поселке Озерном около детского сада. Кроме этого, муниципальным предприятиям нужно проверить и запланировать работы по расчистке обводного канала в районе больницы № 5 и инфекционной больницы. Снега в этом году много, как будут развиваться события - никому неизвестно. Ко всему нужно быть готовыми», - подчеркнул мэр Саранска.

До начала паводка предстоит также проверить работоспособность шандор на реке Инсар. А на случай неблагоприятного развития ситуации с паводком Петр Тултаев распорядился подготовить места для эвакуации населения из зон возможного подтопления. Жителям, дома которых попадают в потенциальную зону подтопления, советуют заблаговременно позаботиться о страховании имущества.