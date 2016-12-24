Обильные снегопады «намекают» на сильный паводок

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На совещании в саранской мэрии Петр Тултаев поручил начать подготовительные работы в условиях приближающегося паводка. В настоящее время муниципальные предприятия активно расчищают ливневки.
«Расчистите водоотводные трубы в селах городского округа, в том числе и в поселке Озерном около детского сада. Кроме этого, муниципальным предприятиям нужно проверить и запланировать работы по расчистке обводного канала в районе больницы № 5 и инфекционной больницы. Снега в этом году много, как будут развиваться события - никому неизвестно. Ко всему нужно быть готовыми», - подчеркнул мэр Саранска.
До начала паводка предстоит также проверить работоспособность шандор на реке Инсар. А на случай неблагоприятного развития ситуации с паводком Петр Тултаев распорядился подготовить места для эвакуации населения из зон возможного подтопления. Жителям, дома которых попадают в потенциальную зону подтопления, советуют заблаговременно позаботиться о страховании имущества.
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