10 тысяч за «прогулку»
Участников несанкционированных мероприятий в Саранске пока только штрафуют
Открытие выставки «Простые лики красоты» в Мордовском республиканском объединённом краеведческом музее имени И.Д. Воронина
5 марта в 14:00 в лекционном зале музея состоится открытие выставки «Простые лики красоты». На выставке будут представлены женские портреты начала XIX– начала XXI вв. из фондов МРОКМ имени И.Д. Воронина.
Выполненные в разных стилях и жанрах, они представляют женщин разных эпох во всем разнообразии образов: прекрасные дамы, лирические героини, производственницы, труженицы. Каждая из них – воплощение женственности и красоты.
Вы сможете увидеть более 30 живописных работ кисти Н.В. Ерушева, Д.И. Писчасова, Ф.В. Сычкова, Е.А. Ноздрина, В.Д. Илюхина, Н.В. Ерушева, Е.В. Ефремовой и др. Некоторые работы экспонируются впервые. В рамках выставки будут проводиться тематические экскурсии и лекции.
Ждем вас в музее! Телефон для справок: +7 (8342) 39-14-89.
Участников несанкционированных мероприятий в Саранске пока только штрафуют
В Москве 15 февраля состоялась рабочая встреча министра культуры России Ольги Любимовой и врио Главы Мордовии Артёма Здунова.
Премьер-министр республики Владимир Сушков попал под жесткую критику со стороны руководителя Мордовии Артёма Здунова
В Мордовию прибыл Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
За «кадровую» махинацию известный в республике адвокат получил 3 года условно
Артём Здунов задал Владимиру Сушкову «неудобные» вопросы
Артём Здунов сделал интригующие заявления на заседании коллегии судей РМ
Руководство компании «Мордоввторсырье» заподозрили в хищении 7,5 миллиона рублей
Мэр Саранска считает, что горожане рано стали пренебрегать антивирусными мерами безопасности
Сергей Макаров ответит за многомиллионные взятки от Иоффе