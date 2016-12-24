Открытие выставки «Простые лики красоты» в Мордовском республиканском объединённом краеведческом музее имени И.Д. Воронина

5 марта в 14:00 в лекционном зале музея состоится открытие выставки «Простые лики красоты». На выставке будут представлены женские портреты начала XIX– начала XXI вв. из фондов МРОКМ имени И.Д. Воронина.

Выполненные в разных стилях и жанрах, они представляют женщин разных эпох во всем разнообразии образов: прекрасные дамы, лирические героини, производственницы, труженицы. Каждая из них – воплощение женственности и красоты.

Вы сможете увидеть более 30 живописных работ кисти Н.В. Ерушева, Д.И. Писчасова, Ф.В. Сычкова, Е.А. Ноздрина, В.Д. Илюхина, Н.В. Ерушева, Е.В. Ефремовой и др. Некоторые работы экспонируются впервые. В рамках выставки будут проводиться тематические экскурсии и лекции.

Ждем вас в музее! Телефон для справок: +7 (8342) 39-14-89.