Неспортивное поведение

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело о «странной» оплате госконтрактов в Министерстве спорта Мордовии

В начале этой недели прокуратура республики сообщила о выявленных финансовых нарушениях, допущенных ответственными лицами Министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии. Эти нарушения вскрылись при проверке реализации в республике национального проекта «Демография».

Как установили прокурорские работники, летом 2019 года Министерство спорта РМ заключило с коммерческой организацией крупный госконтракт на поставку в районы республики уличных тренажеров. Но по итогам выполнения контракта сразу 6 районов республики недополучили спортивное оборудование на общую стоимость в 732 тысячи рублей.

«При этом должностные лица указанного Министерства, обладая информацией об исполнении коммерческой организацией государственного контракта не в полном объеме, внесли в акты приема-передачи товара и сдачи-приемки выполненных работ заведомо ложные сведения о поставке спортивно-технологического оборудования в полном объеме, - говорится в информационном сообщении Прокуратуры РМ. - Указанные незаконные действия должностных лиц, в том числе и министра спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия, подписавшего данные акты, повлекли неправомерное перечисление коммерческой организации федеральных бюджетных средств в размере 732 тысячи рублей».

Материалы прокурорской проверки были направлены в Следственный комитет по РМ. На их основании немедленно возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий ответственными лицами регионального Минспорта. При этом кто конкретно эти полномочия превысил, пока не сообщается. Между тем не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, о каком уровне чиновника идет речь, - подписание документов по федеральным госконтрактам является прерогативой сотрудников министерства самого высокого ранга.

Попутно уточним, что нынешний руководитель Минспорта РМ Александр Савилов возглавляет ведомство с конца января 2019 года. Это высокое карьерное достижение молодого управленца. Правда, до этого назначения он два года «технически» руководил подготовкой Саранска к чемпионату мира по футболу 2018 года в качестве начальника управления АНО «Оргкомитет-2018».