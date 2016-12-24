«Фактически это уже готовый туристский продукт»

В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На сей раз рабочая поездка прошла по Ичалковскому району республики.

В спортзале Берего-Сыресевской средней школы руководитель республики увидел, как юные спортсмены увлеченно играют в волейбол, а в мастерской резьбы по дереву посмотрел изделия местных умельцев. В других классах дети занимались программированием и робототехникой. Осмотрел Артём Здунов и школьную столовую, все овощи для которой выращиваются на пришкольном участке, их хватает на целый год!

В Оброченской средней школе врио Главы Мордовии также ознакомился с работой кружков дополнительного образования - здесь дети увлекаются моделированием и робототехникой. Артёму Здунову рассказали, что в 2019 году на базе школы был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», оснащённый самым современным оборудованием на сумму более 1,5 миллиона рублей. Например, на ОБЖ дети изучают приемы оказания первой помощи, здесь есть для этого тренажёры и манекены.

Как участник федеральной программы по созданию в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом, Оброченская школа обрела новую спортивную площадку с искусственным покрытием (футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки). Также в рамках проекта здесь были установлены уличные тренажёры и детский игровой городок, отремонтирован спортзал.

Затем Артём Здунов посетил родовой дом семьи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в селе Оброчное. Дом священника Василия Гундяева, деда Патриарха, после 1970-х годов перестал принадлежать его родственникам. Однако стараниями митрополита Саранского и Мордовского Зиновия позже дом был выкуплен Саранской епархией, в нем провели масштабный ремонт. По сохранившимся фотографиям в доме была полностью воссоздана обстановка, в которой жил священник Василий Гундяев в то время, когда на каникулы к нему приезжал внук - будущий Патриарх Кирилл.

В Оброчном врио Главы РМ побывал и на площадке «Агропромсервиса» - предприятия, образованного на базе бывшего государственного конезавода. Помимо выращивания крупного рогатого скота, производства зерновых и сахарной свеклы, здесь занимаются разведением лошадей советской тяжеловесной породы. Сейчас на конезаводе более сотни этих красивых животных, в числе которых тяжеловозы - призеры главной агропромышленной выставки страны «Золотая осень». Артёму Здунову показали Бразильца - золотого рекордсмена 2018 года - и Жангира - обладателя «золота» 2019 года.

Говоря с руководителем коневодческой фермы Владимиром Нужновым, Артём Здунов отметил большой потенциал конезавода по привлечению туристов и констатировал тот факт, что эти возможности упускаются. Руководитель региона дал поручение заместителю министра спорта, молодежной политики и туризма разработать план по привлечению туристов в район, и на конезавод в частности. «Информация об этом виде отдыха должна быть в каждой гостинице республики. Фактически это уже готовый туристский продукт, которому нужно только придать форму, - сказал Артём Здунов. - Нужно сделать указатели. Выделить и обучить экскурсоводов. Разработать полноценную экскурсионную программу с катанием и дополнительными услугами. Все это необходимо просчитать».

А на знаменитом по всей России сыродельном комбинате в Ичалках руководителю региона доложили о результатах за прошедший год: «Произвели 10,5 тысячи тонн сыра на сумму 4,3 млрд рублей. В компании работают 343 человека, средняя заработная плата - свыше 42 тысяч рублей. Сегодня сырокомбинат производит 30 тонн продукции в сутки - это 80 наименований, среди которых есть даже настоящий пармезан».

Затем Артём Здунов осмотрел производственные площадки компании «Протеин». Ее продукция - концентрат сывороточных белков с 80% доли белка. Он широко используется в пищевой промышленности и для производства спортивного питания. За прошлый год здесь выработали более 558 тонн продукции при годовой проектной мощности завода 650 тонн. Это уникальное для региона производство - таких единицы по всей стране.

Врио Главы Мордовии посетил также спиртовой завод «Кемлянский», где ознакомился с производственными возможностями реконструированного предприятия. Артёму Здунову рассказали и о том, что посещение Кемлянского спиртзавода, как объекта 1828 года постройки с интереснейшей историей, планируют включить в туристический маршрут Ичалковского района.