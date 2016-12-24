Мэр Саранска лично проверил, как ведется уборка городских территорий

На прошедшем в понедельник совещании в Администрации города обсудили ход уборки городских территорий в условиях быстро меняющихся погодных условий. Этому «разбору полетов» предшествовал субботний объезд мэра города Петра Тултаева саранских пределов.

«В субботу звонил каждому руководителю с конкретных участков, обозначал проблемы. Я в очередной раз убедился: доверяй, но проверяй! Своевременно нужно принимать меры в условиях температурных «качелей». Каждому доступен прогноз погоды, планируйте и распределяйте свои силы и технику с учетом прогноза синоптиков! Если вы мне докладываете, что на определенном участке у вас работают люди и техника, так и должно быть! Не нужно мне красивые доклады устраивать! Мужики, я понимаю - все устали и возможности ограничены, но работайте на совесть! - сказал Глава города. - В Дирекции коммунального хозяйства есть кураторы, которые должны мониторить ситуацию в постоянном режиме и докладывать без приукрашивания. Давайте без обид! Если где-то не успеваете, надо так и говорить, обозначать сроки с учетом распределения сил. Лакировать ситуацию не нужно!».

Петр Тултаев еще раз напомнил руководителям муниципальных предприятий, что в кабинетах сидеть сейчас не время. - «Звоню в субботу директору «Зеленого хозяйства» Евгению Ивановичу Ильину. Спрашиваю: «Вы где, на каком участке находитесь?». Он отвечает, что находится у себя в кабинете. Что в рабочем кабинете делать?! На улицах надо быть и контролировать уборку лично!»

Содержание придомовых территорий в должном виде, как известно, входит в обязанность управляющих компаний. И по выполнению этих самых обязанностей у жителей домов регулярно возникают нарекания. Только за последние несколько дней за ненадлежащую уборку придомовых территорий по отдельным адресам выданы предписания целому ряду управляющих компаний. Некоторые из них в кратчайшие сроки приняли меры по устранению недоработок. «Если обслуживающие организации не реагируют на замечания, на них составляются протоколы», - отметил руководитель Администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

«В пояс кланяться спина уже устает. Если есть с их стороны нарушения - действуйте в соответствии с законодательством, - отреагировал на информацию мэр города. - Добро должно быть с кулаками. Каждый должен работать так, как положено! Если никакие меры не будут иметь воздействия, нужно предавать гласности - в первую очередь собирать жителей и разъяснять, кто виноват. Ненадлежащую работу управляющих компаний надо освещать в СМИ. Вы должны быть объективными в этом вопросе, мне не нужны красивые отчеты».



