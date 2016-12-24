ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА

Ледовый спидвей снова завоевывает сердца болельщиков

Признаться, когда примерно год назад на страницах «ВС» вышел материал, призывающий возродить в Саранске мотогонки на льду, надежд на то, что проблема когда-нибудь сдвинется с мертвой точки, мы не питали. Просто отдали дань уважения Владимиру Шорчеву, чей неподражаемый голос звучал из динамиков стадиона «Светотехника» на всех крупнейших международных соревнованиях по ледовому спидвею. Константиныч напомнил, что традиции мотоспорта в республике берут свое начало в далеком 1951 году. «Уверен, что яркий и самобытный вид спорта вновь способен собирать аншлаги в Саранске», - не теряя оптимизма, заявил тогда Шорчев.



И вот свершилось! 28 февраля Мордовия подтвердила слова известного комментатора. По инициативе врио Главы РМ Артёма Здунова ледовый спидвей вернулся в Саранск! От рева моторов вновь дрожали стекла поблизости с ледовым треком. Его в этот раз решено было оборудовать на открытой местности по улице Севастопольской.

Огромный живой поток двигался к площадке возле одного из строительных гипермаркетов. Люди старались попасть к месту предстоящих сражений «ледовых рыцарей» заблаговременно. Наверняка многим хотелось заранее выбрать, откуда лучше смотреть соревнования, да и вообще оценить, что это за диво такое, выстроенное там, где ничего не было. Всего-то за несколько дней. Формулировка «показательные выступления» не смущала. Пять серий заездов, 16 гонщиков. Как выяснилось, не только своих, но еще из Пензы и Пермского края.

Вместе с руководителем республики Артёмом Здуновым мотогонки открывал наш выдающийся земляк, член Президентского Совета по спорту, представитель России в МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, приехавший в Мордовию накануне с рабочим визитом.

И соревнования удались на славу! Правда, обладателя «золота» можно было быстро спрогнозировать - фактически уже по ходу второй серии заездов, когда в одном квартете «рубились» Василий Косов и Юнир Базеев. Так решил жребий. Победил Косов. И всех остальных соперников тоже. Как следствие - стопроцентные 15 очков. Базеев выиграл «серебро» с одним потерянным баллом. Третьим стал Евгений Косов, четвертым - Максим Лушников. А кульминаций должен был стать дополнительный 21-й заезд с участием четверки лидеров. Впрочем, как пояснили судьи, импровизированный финал, по сути, носил характер «Приза зрительских симпатий». Итоговый расклад после 20 заездов сохранялся. Вне зависимости от того, кто приедет первым напоследок. Возможно, поэтому Лушников выходить на лед не захотел. Тут уже Юнир Базеев своего не упустил. И грациозно повторил на финише излюбленный трюк Антонина Клатовски. Заднее колесо на льду, переднее - в воздухе!

Был у этой гонки и свой особенный герой. Олег Гаврилкин, выступавший на мотоцикле сына. За недолгую жизнь Андрей Гаврилкин успел отменно зарекомендовать себя в спидвейном мире. Он считался одним из самых перспективных мотогонщиков России. Но погиб в автокатастрофе 16 июня 2014 года, не дожив всего несколько дней до своего 24-го дня рождения... Отец сберег мотоцикл сына-чемпиона. Содержал его в полной боевой готовности. Постоянно раздумывал, кому бы передать. Но спидвей долгое время находился в забвении. Вручить технику было особо некому. А тут такое событие! Решил выступать сам и превзошел многих, куда более молодых и азартных.

Но достаточно о грустном. Увлекательным эпизодом мероприятия стал «рывок» двух известных фотоасов Эдуарда Ретунского и Николая Каранова на один из крутых виражей. В желании заполучить ценные кадры, двое давних друзей оказались настолько близко к «кольцу скорости», что их нахождение там выглядело небезопасно. «Товарищи фотокорреспонденты! Покиньте, пожалуйста, трек! Это может быть чревато последствиями», - предостерег в микрофон Владимир Шорчев.

Вернувшись к коллегам, Ретунский и Каранов подшучивали сами над собой: «Вот и звездами стали! Народ развеселили». И тут сразу вспомнилась история, приключившаяся на спидвее с еще одним мастером спортивной фотографии в Мордовии Андреем Кондратьевым. Однажды он пришел на мотогонки в массивной шапке, сшитой из рыжего меха какого-то пушистого зверька. И надо же такому случиться, что во время церемонии закрытия, когда в небо взлетали залпы салюта, один из огненных ошметков угодил прямо в этот самый головной убор. Шапка заполыхала... Трибуны сначала обомлели, но через мгновенье залились диким хохотом. Худо-бедно потушить языки пламени Андрею помогли его коллеги. Но восстановлению шапка, как уточнил сам пострадавший, уже не подлежала. «Зато есть что вспомнить!» - отшучивался спустя годы фотокорреспондент «Вечернего Саранска».

Да-да, спидвей - это еще и добрые воспоминания. Именно добрые, потому что просто так всенародную любовь завоевать невозможно. Мотогонкам это удалось в полной мере. Лишним доказательством этого факта вновь стала многотысячная аудитория поклонников, посетивших мотогонки.

«Сегодня на спидвей в Саранске пришли несколько поколений болельщиков! Значит, этот спорт нужен республике. Сделаем такие соревнования регулярными. Спасибо спортсменам за яркое состязание!» - написал в личном аккаунте в Instagram Артём Здунов. Полностью согласны.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ