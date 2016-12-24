Домашний комфорт в обмен на признание

Экс-министр экономики Владимир Мазов попытался выбраться из СИЗО под домашний арест

На прошлой неделе бывший первый заместитель Председателя Правительства - министр экономики, торговли и предпринимательства РМ 45-летний Владимир Мазов пытался добиться в суде освобождения из-под стражи. Экс-чиновник и его адвокаты просили заменить строгую меру пресечения на домашний арест. И главным доводом в пользу такого решения служило признание Мазовым вины в инкриминируемых деяниях. Но суд встал на сторону представителей следственных органов, посчитавших такое послабление способным повредить уголовному разбирательству. Получается, правоохранители намерены «копать» коррупционную мордовскую ниву и дальше?

Владимир Мазов был задержан правоохранительными органами 19 января этого года по обвинению в мошенничестве на 216 миллионов рублей. С помощью чиновника в собственность республики по дико завышенной стоимости был приобретен «МордовЭкспоЦентр». И этот аттракцион невиданной щедрости был организован за счет бюджетных средств. Уголовное дело по странной покупке Следственный комитет Мордовии возбудил еще в октябре прошлого года, основываясь на материалах оперативно-разыскной деятельности антикоррупционного Управления МВД по РМ.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год под видом реализации инвестиционного проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» были похищены бюджетные денежные средства в особо крупном размере. Так, в собственность Республики Мордовия (а именно - в собственность Корпорации развития РМ) был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной, не соответствующей действительности стоимости. Согласно договору купли-продажи стоимость упомянутого имущества, включающего в себя здания павильонов, галереи, а также земельный участок и асфальтовое покрытие, была определена в размере 271 миллиона рублей при фактической рыночной стоимости немногим более 54 миллионов рублей.

До продажи располагающийся в Ялге «МордовЭкспоЦентр» принадлежал местному Межрегиональному промышленно-строительному банку (МПСБ). Чтобы провернуть мошенническую операцию, в одной из фирм была заказана оценка комплекса, которая определила его рыночную стоимость в 271 миллион рублей - в 5 раз выше его реальной цены! В результате сделки «МордовЭкспоЦентр» приобрели две фирмы, подконтрольные Корпорации развития РМ. В итоге ущерб бюджету республики превысил 200 миллионов рублей!

Следствие считает, что учредитель Межрегионального промышленно-строительного банка Алексей Гришин решал вопрос о сомнительном приобретении экспоцентра за бюджетные деньги с Владимиром Мазовым. И решил его весьма удачно для банка. Возможно, эта сделка имела и прямую коррупционную подоплеку, но обвинение за взятки экс-министру не предъявлено.